Гравець одного з лідерів АПЛ підозрюється у педофілії

Артем Худолєєв
фото: Reuters

В англійському футболі вибухнув гучний скандал

Іспанський захисник англійського футбольного клубу «Борнмут» Алекс Хіменес підозрюється у педофілії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

Зазначається, що гравець у соцмережах переписувався із 15-річною дівчиною. У листуванні він натякав на зустріч із нею.

«Борнмут» заявив, що проводить розслідування.

«Борнмут» обізнаний з постами в соціальних мережах, які стосуються Алекса Хіменеса, клуб розуміє серйозність ситуації і нині проводить розслідування. Гравець не буде включено до складу команди на матч чемпіонату Англії проти «Фулхема» 9 травня», – йдеться у заяві клубу.

20-річний Хіменес є вихованцем іспанського «Реала». З 2025 року він виступає за «Борнмут». 

Наразі «Борнмут» посідає шосте місце в турнірній таблиці АПЛ та веде боротьбу за потрапляння до Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

