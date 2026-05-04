Українська Прем'єр-ліга обрала найкращих у квітні

Нагороди дісталися представникам середини турнірної таблиці

Криворізький «Кривбас» і львівські «Карпати» розділили призи найкращим гравцеві та тренеру минулого місяця в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник криворіжців Глейкер Мендоза став футболістом квітня. За місяць венесуелець провів чотири поєдинки, в яких оформив чотири голи. Щоправда, всі м'ячі він відправив у ворота київського «Динамо» в програній феєрії (5:6).

Натомість керманич «левів» Фран Фернандес визнаний тренером місяця. Його підопічні впродовж квітня набрали 10 очок у чотирьох турах. Зокрема, команда іспанця перемогла київське «Динамо» (1:0), «Олександрію» (2:0) та «Рух» зі Львова (3:0).

Кого випередив Глейкер Мендоза

Нападник «Кривбасу» став першим і в опитуванні експертів, і в голосування вболівальників. Зокрема, оглядачі віддали йому 25,1 %, а фанати – 30,4 %.

Головним конкурентом Мендози був голкіпер львівських «Карпат» Назарій Домчак. Воротар отримав 20,3 % та 28,6 % голосів відповідно. Третім став оборонець житомирського «Полісся» Едуард Сарапій (19,4 % та 11,2 %).

Кого випередив Фран Фернандес

Іспанський фахівець йшов ніздря в ніздрю з Ардою Тураном. Керманич донецького «Шахтаря» навіть обійшов Фернандеса за версією експертів. Турок отримав 37,7 %, а головний тренер «Карпат» – на п'ять процентних пунктів менше.

Та вболівальники розсудили інакше. Фернандес отримав 37,9 % голосів фанатів, а Туран – лише 32,2 %. Третім в обох категоріях став керманич харківського «Металіста 1925» Младен Бартуловіч (20 % та 20,7 % відповідно).

До слова, напередодні «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в УПЛ. На гол форварда Пономаренка гірники відповіли забитими м'ячами нападників Феррейри та Траоре. Команда Турана зміцнила лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.