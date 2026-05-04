Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українська Прем'єр-ліга обрала найкращих у квітні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Українська Прем'єр-ліга обрала найкращих у квітні
Глейкер Мендоза втік від усіх конкурентів
фото: ФК «Кривбас»

Нагороди дісталися представникам середини турнірної таблиці

Криворізький «Кривбас» і львівські «Карпати» розділили призи найкращим гравцеві та тренеру минулого місяця в Прем'єр-лізі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Нападник криворіжців Глейкер Мендоза став футболістом квітня. За місяць венесуелець провів чотири поєдинки, в яких оформив чотири голи. Щоправда, всі м'ячі він відправив у ворота київського «Динамо» в програній феєрії (5:6).

Натомість керманич «левів» Фран Фернандес визнаний тренером місяця. Його підопічні впродовж квітня набрали 10 очок у чотирьох турах. Зокрема, команда іспанця перемогла київське «Динамо» (1:0), «Олександрію» (2:0) та «Рух» зі Львова (3:0).

Кого випередив Глейкер Мендоза

Нападник «Кривбасу» став першим і в опитуванні експертів, і в голосування вболівальників. Зокрема, оглядачі віддали йому 25,1 %, а фанати – 30,4 %.

Головним конкурентом Мендози був голкіпер львівських «Карпат» Назарій Домчак. Воротар отримав 20,3 % та 28,6 % голосів відповідно. Третім став оборонець житомирського «Полісся» Едуард Сарапій (19,4 % та 11,2 %).

Кого випередив Фран Фернандес

Іспанський фахівець йшов ніздря в ніздрю з Ардою Тураном. Керманич донецького «Шахтаря» навіть обійшов Фернандеса за версією експертів. Турок отримав 37,7 %, а головний тренер «Карпат» – на п'ять процентних пунктів менше.

Та вболівальники розсудили інакше. Фернандес отримав 37,9 % голосів фанатів, а Туран – лише 32,2 %. Третім в обох категоріях став керманич харківського «Металіста 1925» Младен Бартуловіч (20 % та 20,7 % відповідно).

До слова, напередодні «Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в УПЛ. На гол форварда Пономаренка гірники відповіли забитими м'ячами нападників Феррейри та Траоре. Команда Турана зміцнила лідерство в дивізіоні.

Нагадаємо, футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України. Наразі команда Наталії Зінченко набрала 59 очок. Вони вже стали недосяжними для конкуренток.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати УПЛ ФК «Кривбас»

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вітчизняні клуби та асоціація вирішили співпрацювати
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Сергій Ребров не зміг виконати завдання біля керма «синьо-жовтих»
Ребров офіційно покинув збірну України
22 квiтня, 11:17
Ігор Костюк оформив пам'ятну перемогу в Кривому Розі
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
29 квiтня, 17:18
«Карпати» і ЛНЗ зіграли внічию – 0:0
«Карпати» і ЛНЗ голів не забили, «Верес» врятувався, а «Олександрія» знову програла в Прем'єр-лізі
2 травня, 20:35
Середняки чемпіонату розписали мирову
«Оболонь» в доданий час втратила перемогу над «Кудрівкою» у Прем'єр-лізі
Вчора, 15:13
Харків'янки завчасно виграли титул
Футболістки «Металіста 1925» достроково стали чемпіонками України
Вчора, 16:59
«Поліські вовки» взяли гору в протистоянні
«Полісся» мінімально здолало «Металіст 1925» у Прем'єр-лізі
Вчора, 17:35
Матвій Пономаренко забив красивий гол через півполя
Форвард «Динамо» забив «Шахтарю» з центра поля у Класичному Прем'єр-ліги
Вчора, 18:30
«Гірники» взяли гору в столиці
«Шахтар» оформив вольову перемогу над «Динамо» в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:59

Новини

Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Кінець серії Луніна. Куртуа повернувся до тренувань з «Реалом»
Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело
Міжнародний олімпійський комітет відмовився від розвитку кіберспорту – джерело
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Костюк вперше в кар'єрі увійшла у топ-15 рейтингу WTA
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу
Російська керлінгістка, яка робила фото з символом війни, пропустить юніорський Чемпіонат світу

Новини

В Україні місцями дощитиме: погода на 4 травня 2026
Сьогодні, 05:59
Антонеллі вирвав у Норріса перемогу в яскравому Гран-прі Маямі Формули-1
Вчора, 21:47
Зірковий тренер підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру
Вчора, 16:16
Українці Ігнатенко та Кухаревич стали чемпіонами Словаччини
Вчора, 12:26
FT: США попереджають союзників про зрив графіків поставок через війну в Ірані
Вчора, 08:55
В Україні без опадів: погода на 3 травня 2026
Вчора, 05:59

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua