Костюк переграла Волинець на шляху в третій раунд French Open

Антон Федорців
Марта Костюк оформила непросту перемогу
фото: FFT
Друга ракетка України розібралася зі спортсменкою українського походження

Українка Марта Костюк здобула перемогу над американською тенісисткою Кеті Волинець у другому колі Відкритого чемпіонату Франції. Про це повідомляє «Главком».

У першому сеті суперниці йшли нога в ногу. Навіть на брейки опонентки Костюк відразу відповідала зворотним. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там успішнішою була представниця США (7:4).

Значно впевненіше українська тенісистка заграла в другій партії. Костюк заграла активніше і на своїх, і на чужих подачах. Як наслідок, із двома брейками вона створила чималий гандикап (5:1). Волинець ще трохи поопиралася, але таки програла сет.

Напруженою вийшла і третя партія. Вирішальним став восьмий гейм. Саме тоді Костюк взяла подачу американки та змогла дотиснути опонентку.

«Ролан Гаррос». Другий раунд

  • Марта Костюк (Україна, 15) – Кеті Волинець (США) – 6:7, 6:3, 6:3

До слова, раніше Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос». Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

