Призер Чемпіонату Європи з гімнастики загинув у ДТП

Да Сілва виборов бронзову медаль у вільних вправах на чемпіонаті Європи 2012 року

Бронзовий призер Чемпіонату Європи 2012 41-річний французький гімнаст Гаель Да Сілва загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Зазначається, що ДТП сталося 26 травня 2026 року. Деталі аварії не повідомляються.

Да Сілва виборов бронзову медаль у вільних вправах на Чемпіонаті Європи 2012 року.

Гімнаст також виступав на Олімпійських іграх 2012 у Лондоні, де посів восьме місце у командному багатоборстві у складі збірної Франції.

У 2013 році Да Сілва завершив спортивну кар'єру.

