Призер Чемпіонату Європи з гімнастики загинув у ДТП

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Да Сілва виборов бронзову медаль у вільних вправах на чемпіонаті Європи 2012 року
фото: Reuters
ДТП, яка забрала життя гімнаста Гаеля Да Сілви, сталася 26 травня 2026 року

Бронзовий призер Чемпіонату Європи 2012 41-річний французький гімнаст Гаель Да Сілва загинув у ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Зазначається, що ДТП сталося 26 травня 2026 року. Деталі аварії не повідомляються.

Да Сілва виборов бронзову медаль у вільних вправах на Чемпіонаті Європи 2012 року.

Гімнаст також виступав на Олімпійських іграх 2012 у Лондоні, де посів восьме місце у командному багатоборстві у складі збірної Франції.

У 2013 році Да Сілва завершив спортивну кар'єру.

Нагадаємо, колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався на велогонці «Тур Юра».

Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі.

Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося.

Гранд чемпіонату Німеччини націлився на перспективного тренера з Бразилії
Призер Чемпіонату Європи з гімнастики загинув у ДТП
Збірна США опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026
Стародубцева здобула фантастичну перемогу над другою тенісисткою світу на «Ролан Гаррос»
Костюк переграла Волинець на шляху в третій раунд French Open
Збірна Нідерландів оголосила склад на Чемпіонат світу
Удар по Одесі, Зеленський написав листа Трампу. Головне за 27 травня 2026
Сьогодні, 21:30
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Сьогодні, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Сьогодні, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп'янська – Угруповання об'єднаних сил
Сьогодні, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Сьогодні, 14:59
Китайська поліція тестує смарт–окуляри з розпізнаванням облич
Сьогодні, 14:22

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
