Збірна США опублікувала заявку на Чемпіонат світу 2026

glavcom.ua
Крістіан Пулішіч поведе «янкі» за собою
фото: USA Today
Господарка турніру обрала фінальний список футболістів

Тренерський штаб національної команди США визначився з переліком запрошених на прийдешній Чемпіонат світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на U.S. Soccer.

Керманич «янкі» Маурісіо Почеттіно візьме на Мундіаль 26 гравців. Більшість з них захищають кольори європейських клубів. Зокрема, в Старому світі виступає головна зірка команди – нападник італійського «Мілана» Крістіан Пулішіч.

Фінальна заявка збірної США на ЧС-2026

Тренерський штаб розраховуватиме на трьох голкіперів, дев'ятьох оборонців, одинадцятьох хавбеків і трьох форвардів. Наприклад, воротарську лінію укомплектували винятково представниками північноамериканської МЛС.

Воротарі: Кріс Брейді («Чикаго Файр»), Метт Фріз («Нью-Йорк Сіті»), Мет Тернер («Нью-Інгленд Революшн»)

Захисники: Алекс Фрімен («Вільярреал»), Ентоні Робінсон («Фулгем»), Остон Трасті («Селтік»), Кріс Річардс («Крістал Пелас»), Марк Маккензі («Тулуза»), Сержиньйо Дест (ПСВ), Тім Рім («Шарлотт»), Майлз Робінсон («Цинциннаті»), Джозеф Скеллі («Боруссія» М)

Півзахисники: Максіміліан Арфстен («Коламбус Крю»), Бренден Ааронсон («Лідс»), Крістіан Рольдан («Сіетл Саундерс»), Джованні Рейна («Боруссія» М), Себастьян Берголтер («Ванкувер»), Малік Тілльман («Баєр»), Тайлер Адамс («Борнмут»), Вестон Маккенні («Ювентус»), Алекс Сендехас («Америка»), Крістіан Пулішіч («Мілан»), Тімоті Веа («Марсель»)

Нападники: Фоларін Балогун («Монако»), Гейджі Райт («Ковентрі»), Рікардо Пепі (ПСВ)

«Янкі» разом із Канадою і Мексикою будуть господарями Мундіалю. США потрапили на турнір автоматично, без кваліфікаційного туру.

На груповому етапі американська збірна змагатиметься в квартеті C. Там її суперниками будуть національні команди Парагваю і Австралії. Третій суперник визначить в плейоф відбору в Європі.

Перший матч хлопці Почеттіно зіграють 12 червня. Суперником буде Парагвай, а відбудеться поєдинок в Інглвуді (штат Каліфорнія).

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.

Теги: Фоларін Балоґун Джованні Рейна Вестон Маккені Крістіан Пулішіч ЧС-2026

