Фіналістка Australian Open потрапила до лікарні після поєдинку
- Сьогодні, 19:10
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Румунка отримала зневоднення організму
Фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп провела в лікарні чотири години, щоб відновитися після зневоднення організму. У неділю, 28 січня, вранці Сімона була виписана.
Вирішальний матч турніру, в якому тенісистка зустрічалася з Каролін Возняцкі, проходив з відкритим дахом над ареною «Рода Лейвера», і під час зустрічі Халеп змушена була брати медичну перерву через погане самопочуття.
"Just reported by @ESPN: Simona Halep went to the hospital overnight for four hours and was treated for dehydration. Was released Sunday morning". (@WTA_insider).— Ilya Ryvlin (@ryvlin) 28 января 2018 г.
And they showed this picture... pic.twitter.com/OQTByVVCpM
Чоловічий фінал, в якому грали Роджер Федерер і Марін Чиліч, організатори вирішили провести із закритим дахом, так як в Мельбурні температура повітря становила вище 32 градусів.
Джерело: championat.com