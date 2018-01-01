Фіналістка Australian Open потрапила до лікарні після поєдинку

Румунка отримала зневоднення організму

Фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп провела в лікарні чотири години, щоб відновитися після зневоднення організму. У неділю, 28 січня, вранці Сімона була виписана. Вирішальний матч турніру, в якому тенісистка зустрічалася з Каролін Возняцкі, проходив з відкритим дахом над ареною «Рода Лейвера», і під час зустрічі



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Сімона Халеп. Фото: Getty Images

Румунка отримала зневоднення організму

Фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп провела в лікарні чотири години, щоб відновитися після зневоднення організму. У неділю, 28 січня, вранці Сімона була виписана.

Вирішальний матч турніру, в якому тенісистка зустрічалася з Каролін Возняцкі, проходив з відкритим дахом над ареною «Рода Лейвера», і під час зустрічі Халеп змушена була брати медичну перерву через погане самопочуття.

"Just reported by @ESPN: Simona Halep went to the hospital overnight for four hours and was treated for dehydration. Was released Sunday morning". (@WTA_insider).



And they showed this picture... pic.twitter.com/OQTByVVCpM — Ilya Ryvlin (@ryvlin) 28 января 2018 г.

Чоловічий фінал, в якому грали Роджер Федерер і Марін Чиліч, організатори вирішили провести із закритим дахом, так як в Мельбурні температура повітря становила вище 32 градусів.

Джерело: championat.com