Фіналістка Australian Open потрапила до лікарні після поєдинку

Румунка отримала зневоднення організму

Фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп провела в лікарні чотири години, щоб відновитися після зневоднення організму. У неділю, 28 січня, вранці Сімона була виписана.

Вирішальний матч турніру, в якому тенісистка зустрічалася з Каролін Возняцкі, проходив з відкритим дахом над ареною «Рода Лейвера», і під час зустрічі Халеп змушена була брати медичну перерву через погане самопочуття.

"Just reported by @ESPN: Simona Halep went to the hospital overnight for four hours and was treated for dehydration. Was released Sunday morning". (@WTA_insider).



