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    Фіналістка Australian Open потрапила до лікарні після поєдинку

    Румунка отримала зневоднення організму
    Фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп провела в лікарні чотири години, щоб відновитися після зневоднення організму. У неділю, 28 січня, вранці Сімона була виписана. Вирішальний матч турніру, в якому тенісистка зустрічалася з Каролін Возняцкі, проходив з відкритим дахом над ареною «Рода Лейвера», і під час зустрічі
    • Сьогодні, 19:10
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    Сімона Халеп. Фото: Getty Images
    Сімона Халеп. Фото: Getty Images

    Румунка отримала зневоднення організму

    Фіналістка Відкритого чемпіонату Австралії Сімона Халеп провела в лікарні чотири години, щоб відновитися після зневоднення організму. У неділю, 28 січня, вранці Сімона була виписана.

    Вирішальний матч турніру, в якому тенісистка зустрічалася з Каролін Возняцкі, проходив з відкритим дахом над ареною «Рода Лейвера», і під час зустрічі Халеп змушена була брати медичну перерву через погане самопочуття.

    Чоловічий фінал, в якому грали Роджер Федерер і Марін Чиліч, організатори вирішили провести із закритим дахом, так як в Мельбурні температура повітря становила вище 32 градусів.

    Джерело: championat.com

    теніс Twitter
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