Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
google social img telegram social img facebook social img
Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну
ечник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів щодо перспектив газових домовленостей зі США
фото: РБК, ЕП

Пєсков не виключив повернення російського газу на європейський ринок у майбутньому

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відновлення транзиту російського газу через Україну наразі неможливе. Так він прокоментував американську ініціативу щодо повернення постачань до Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське агентство «Інтерфакс».

«Поки навряд чи про це можна говорити. Власне, ситуація на місцях більш ніж красномовно свідчить про неможливість реалізації таких планів на цей момент», – заявив речник Кремля.

Водночас Пєсков не виключив відновлення транзиту в майбутньому. За його словами, це залежатиме від «бажання покупців, бажання продавців і можливостей продавців».

Заява пролунала після повідомлень про пропозицію Вашингтона відновити постачання російського газу до Європи через українську газотранспортну систему.

За даними The Wall Street Journal, американська сторона розглядала таку домовленість як один з елементів можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Ініціативу представили під час вересневих переговорів у Москві представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Передбачалося, що російський газ продаватимуть європейським покупцям через американського посередника.

Однак, як зазначає WSJ, згодом ця пропозиція відійшла на другий план.

Нагадаємо, 2 листопада «Главком» повідомляв про американську пропозицію відновити транзит російського газу через Україну. За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон розглядав повернення російського газу на європейський ринок у межах можливих домовленостей щодо енергетичного перемир'я.

Раніше США пропонували європейським партнерам повернутися до закупівлі російського газу. Серед варіантів обговорювали використання української газотранспортної системи та відновлення роботи газопроводу «Північний потік-2».

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков Північний потік транзит ринок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українець Сергій Кузнєцов фігурує у справі про підрив газопроводів «Північний потік»
Справа «Північних потоків»: активісти зберуться біля суду в Гамбурзі
13 жовтня, 21:40
Порожні торгові місця на Бессарабському ринку
Порожнеча та безхатьки: який зараз вигляд має Бессарабський ринок
14 жовтня, 10:52
Рятувальники працюють на місці влучання у Лозовій
Удар по ринку у Лозовій: загинуло двоє людей, поранено понад 30 (оновлено)
22 жовтня, 14:24
Адвокати Кузнєцова зажадали закрити справу
Справа «Північних потоків» отримала новий поворот. Адвокати Кузнєцова оскаржили звинувачення
14 жовтня, 17:10
Росія підтвердила, що питання територій буде обговорюватися, але відмовилася оголошувати деталі пропозицій
Пєсков зробив заяву про переговори стосовно окупованих територій України
26 жовтня, 12:51
Паула Піньйо нагадала, що Росія використовувала енергетичну залежність Європи як інструмент тиску
Єврокомісія зробила заяву про повернення російського газу після війни
28 жовтня, 17:58
ЗМІ повідомляли, що ЄС нібито готував делегацію на переговори за розпорядженням Урсули фон дер Ляєн
Кремль поставив крапку в питанні участі ЄС у мирних переговорах стосовно України
29 жовтня, 11:29
Місто Олешки на Херсонщині перебуває під російською окупацією з 24 лютого 2022 року
Кремль розкрив деталі перемир'я в Олешках
23 жовтня, 18:38
Україна може переглянути граничні ціни на електроенергію для збереження комерційного імпорту
Ціни в сусідніх країнах зростають: прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії – експертка
31 жовтня, 15:28

Політика

Прем'єр Бельгії подав у відставку через провал бюджетних переговорів
Прем'єр Бельгії подав у відставку через провал бюджетних переговорів
Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну
Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну
«Це дорого коштуватиме Польщі». Туск звинуватив Навроцького у небезпечній конфронтації
«Це дорого коштуватиме Польщі». Туск звинуватив Навроцького у небезпечній конфронтації
Зустріч Путіна і Трампа в Китаї. Пєсков розповів, чого чекати від саміту
Зустріч Путіна і Трампа в Китаї. Пєсков розповів, чого чекати від саміту
Проміжні вибори у США: що потрібно знати про голосування, яке визначить майбутнє Трампа
Проміжні вибори у США: що потрібно знати про голосування, яке визначить майбутнє Трампа
Трамп і Нетаньягу розійшлися в поглядах на війну з Іраном – Axios
Трамп і Нетаньягу розійшлися в поглядах на війну з Іраном – Axios

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
378K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 листопада: ситуація на фронті
158K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 листопада 2026
157K
Хто здав Крим? Турчинов розповів, що наказав обороняти півострів і застосовувати зброю
120K
Компанія Fire Point відповіла на заяви про зупинку виробництва ракет «Фламінго»
115K
Має тонну врожаю із 200-метрового рядка: на Черкащині фермер вирощує унікальну культуру
77K
У СІЗО помер постановник серіалу «Ліквідація» Олександр Кондратов, який понад 10 років жив у Києві

Новини

Яке релігійне свято відзначається 2 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Календар рибалки на листопад 2026: фази Місяця, ловля щуки та заборона на зимувальних ямах
31 жовтня, 21:35
Великий гайд по Геловіну: історія, значення, українська версія і сучасні тренди
30 жовтня, 23:23
Державні та міжнародні свята в листопаді 2026: як працюватимуть та що відзначатимуть українці
30 жовтня, 22:15
Яке релігійне свято відзначається 31 жовтня 2026: традиції та молитва
30 жовтня, 22:00
Представник Путіна відреагував на пропозицію Зеленського стосовно окупованих територій
30 жовтня, 11:12

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройду шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua