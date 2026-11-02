Кремль заявив про неможливість відновлення транзиту газу через Україну

ечник Кремля Дмитро Пєсков відповів на запитання журналістів щодо перспектив газових домовленостей зі США

Пєсков не виключив повернення російського газу на європейський ринок у майбутньому

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що відновлення транзиту російського газу через Україну наразі неможливе. Так він прокоментував американську ініціативу щодо повернення постачань до Європи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російське агентство «Інтерфакс».

«Поки навряд чи про це можна говорити. Власне, ситуація на місцях більш ніж красномовно свідчить про неможливість реалізації таких планів на цей момент», – заявив речник Кремля.

Водночас Пєсков не виключив відновлення транзиту в майбутньому. За його словами, це залежатиме від «бажання покупців, бажання продавців і можливостей продавців».

Заява пролунала після повідомлень про пропозицію Вашингтона відновити постачання російського газу до Європи через українську газотранспортну систему.

За даними The Wall Street Journal, американська сторона розглядала таку домовленість як один з елементів можливого припинення ударів по енергетичній інфраструктурі напередодні зими.

Ініціативу представили під час вересневих переговорів у Москві представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Передбачалося, що російський газ продаватимуть європейським покупцям через американського посередника.

Однак, як зазначає WSJ, згодом ця пропозиція відійшла на другий план.

Нагадаємо, 2 листопада «Главком» повідомляв про американську пропозицію відновити транзит російського газу через Україну. За інформацією The Wall Street Journal, Вашингтон розглядав повернення російського газу на європейський ринок у межах можливих домовленостей щодо енергетичного перемир'я.

Раніше США пропонували європейським партнерам повернутися до закупівлі російського газу. Серед варіантів обговорювали використання української газотранспортної системи та відновлення роботи газопроводу «Північний потік-2».