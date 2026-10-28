Глава МЗС України вперше в історії виступив на сесії Північної ради: повний текст промови

Тема цьогорічної сесії «Всеосяжна безпека країн Північної Європи»

Сьогодні, 28 жовтня, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вперше в історії виступив на пленарному засіданні 78-ї сесії Північної (Нордичної) ради. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

Тихий пояснив, що Північна Рада (Nordic Council) – це найбільший щорічний політичний захід регіону, в якому беруть участь парламентарі, прем'єр-міністри, керівники урядів і міністри всіх північних країн.

«Главком» публікує повний текст виступу Сибіги в Гельсінкі:

Шановний пане президенте Північної ради! Шановні колеги-міністри! Шановні голово та члени парламенту! Дорогі друзі!

Для мене особисто та для моєї країни велика честь виступати перед цією поважною Радою. Я стою перед вами як міністр закордонних справ країни, що перебуває у стані війни, як друг і як людина, яка щиро вірить в українсько-нордичне співробітництво. Тема цієї сесії – «Всеосяжна безпека країн Північної Європи». Нам є чим поділитися в цьому контексті. Сьогодні я хотів би зосередитися на трьох питаннях.

По-перше, на наших спільних цінностях і на тому, чому вистояти в нинішні буремні часи можна лише завдяки нордичному характеру, притаманному народам Північної Європи. Усім варто повчитися у вас.

По-друге, на практичних перевагах партнерства з Україною для ваших країн, їхньої безпеки та процвітання. І по-третє, на єдності країн Північної Європи як основі сильної Європи та активної Глобальної Півночі.

Почну з наших спільних цінностей. Коли навесні 2022 року президент Зеленський виступав перед цією залою в онлайн-форматі, він сказав: «Так само, як і ви 83 роки тому, Україна має мужність захищати себе». У той момент я був поруч із ним, у бункері на глибині ста метрів під землею. Минув лише тиждень після того, як ми звільнили Київщину та північ нашої країни. Лише тиждень після того, як ми побачили жахливі звірства росіян у Бучі. Озираючись на той час, я відчуваю, що найбільша мужність народжується з найстрашнішого жаху та болю. А найбільша надія постає з найглибшого відчаю.

Я переконаний, що зараз саме час згадати дух 2022 року. Ми опинилися в ситуації, коли потребуємо повної підтримки та максимальної мобілізації дипломатичних зусиль. Україна прагне завершити цю війну. У нас є реалістичні рішення. Голоси країн Північної Європи мають важливе значення для прискорення мирного процесу та схилення Росії до переговорів. Голоси можуть бути різними, але всі вони мають триматися спільної позиції. Ми покладаємося на вашу силу та єдність.

Ця війна змінила все. Вона показала нам справжню цінність співпраці. До війни ми не знали, що означає мати справжніх союзників. Тепер знаємо. І сьогодні я бачу їх перед собою. Я приїхав сюди, щоб просто сказати: «Дякую». Вашим парламентам. Вашим урядам. Вашим народам.

Навесні 2022 року президент Зеленський звернувся до парламентів країн Північної Європи. Його послання до всіх вас було абсолютно чітким. Він наголосив, що війна Росії є нападом на свободу та безпеку всієї Європи, а країни Північної Європи розуміють це з власного історичного досвіду. Це залишається правдою і сьогодні. Відверто кажучи, мені не потрібно вам нічого пояснювати. Ви всі знаєте, хто такі росіяни та які загрози вони становлять.

Тут, у Фінляндії, майже кожна родина береже власну непросту історію війни, травм і спротиву. Так само і в Україні. Ми зберігаємо у своїх родинах болісні спогади. Про геноцид Голодомору. Про депортацію кримських татар. Про Голокост. Наша земля пережила щонайменше три геноциди протягом минулого століття. А сьогодні війна обпекла кожну українську родину. Це повторюється кожного століття. Ми повинні розірвати це замкнене коло заради нашого безпечного майбутнього в Європі. І я вважаю, що ми вже це зробили. Ми розірвали це коло.

Ми знаємо, якою важкою та нестерпною є ціна поразки. Саме тому ми так високо цінуємо свободу. Саме тому ми боремося за неї так, ніби завтра може не настати. Україна тримає оборону. Заради нашої країни та нашої свободи, але також заради вас і всієї Європи.

Ми багато в чому надихалися прикладом Фінляндії та вчилися у вашого спротиву. У фінського «Сісу». Вашого національного характеру. Вашої здатності витримувати будь-який тиск. А найпопулярнішими коктейлями в нашій країні у 2014 та 2022 роках були коктейлі Молотова. Тепер ми ведемо власну Зимову війну. І тримаємо власну лінію Маннергейма.

Свобода закладена в нашій і вашій ДНК. Ніхто й ніколи не зможе її в нас відібрати. Але між подіями 87-річної давнини та сьогоденням є й велика відмінність. Адже сьогодні ми значно сильніші. У нас більше союзників. А Кремль насправді слабший. Що радикальнішими стають його заяви, то гіршим є його становище.

І ще одна відмінність. Фінляндизація – не варіант для України. І сама Фінляндія залишила її в минулому, вступивши до НАТО. Ми ніколи не погодимося на жодні формули коштом нашого суверенітету або територіальної цілісності.

Коли я говорю про нордичний характер народів Північної Європи, то маю на увазі здатність побудувати найуспішніші держави за найменш сприятливих умов. Ви здобули свій добробут наполегливою працею, долаючи численні труднощі. І це саме по собі надихає. У цьому сенсі Україна – нордична країна. Не за географією, а за цінностями. І в цій поважній залі я можу вимовити це слово – «цінності». Тут воно досі доречне, на відміну від деяких інших місць. Саме ці цінності формують фундамент нашого спільного європейського дому.

Дорогі друзі з країн Північної Європи! Я приїхав сюди, щоб сказати вам «дякую» від імені України. Але також для того, щоб поговорити про переваги вашого партнерства з Україною. І тут я переходжу до другого питання. Чому ми вам потрібні та що можемо вам запропонувати.

Сьогодні ми ведемо війну майбутнього. Найкривавішу в Європі з часів Другої світової війни, найінтенсивнішу та найбільш технологічно розвинену війну в історії людства. Ніхто інший не має такого досвіду. Окрім… Росії. На жаль, вони також навчаються. Саме тому ми повинні бути на два кроки попереду. Сьогодні я можу підтвердити, що ви, наші союзники з країн Північної Європи, отримаєте пріоритетний доступ до нашого унікального бойового досвіду, знань і технологій. І це справедливо.

Ми переходимо від підтримки до партнерства. Це означає пріоритетну роль для вашого бізнесу у відбудові України. Пріоритетну участь у програмі протиракетної оборони Freyja. Пріоритет у спільних оборонних проєктах. А також в інших сферах.

Війна дала нам чимало уроків. Як розбудовувати стійкість на загальнонаціональному рівні. Як децентралізувати енергетичну систему. Як перемагати в когнітивній війні. Як нарощувати масштаби оборонної промисловості. Як створити найбільш боєздатну армію в Європі. Ми готові ділитися цим досвідом із вами, нашими північними союзниками, щоб зробити вас сильнішими, захищенішими та стійкішими.

Шановні колеги! Моє третє питання сьогодні – єдність країн Північної Європи як основа сильної Європи та активної глобальної Півночі. Або глобального Заходу, як його називає президент Стубб.

Найбільший виклик цього століття – налагодити діалог між глобальним Півднем, Сходом, Заходом і Північчю. Але цей діалог має відбуватися на рівних. І заради цього ми повинні відкласти наші розбіжності заради вищої мети.

Європа має відігравати свою роль у мирному процесі, і настав час визначити цю нову роль. Нам потрібна нова роль Європи в мирних зусиллях. Ми повинні діяти разом. І ми закликаємо до координації. Зосередьмося на тому, що нас об'єднує, а не на тому, що розділяє.

Голосів може бути багато, але головне, щоб усі вони відстоювали спільну позицію. Це однаково важливо в діалозі з Росією, Китаєм, Сполученими Штатами, Індією, Південною Африкою чи Бразилією. Ми повинні дуже реалістично оцінювати те, чого прагне досягти Москва.

За даними нашої розвідки, стратегічна мета Росії – розділити нас на трьох рівнях. По-перше, вона прагне посіяти розбрат між Європою та Сполученими Штатами. По-друге, вона хоче роз'єднати країни всередині ЄС і НАТО. І по-третє, вона намагається розколоти європейські держави зсередини. Особливо протягом наступного року, коли понад половина громадян ЄС братиме участь у виборах.

Друзі, існує лише одна ефективна відповідь. Ми повинні протиставити трьом лініям розколу три лінії єдності. Єдність між Європою та Сполученими Штатами. Єдність між державами – членами ЄС і НАТО. Єдність усередині наших демократичних суспільств.

Я глибоко вірю у вертикальну вісь, що об'єднує країни Північної Європи та Балтії, Польщу, Україну й чорноморських союзників по НАТО. Цю вертикаль формують країни, які відповідають трьом критеріям: свобода як найвища цінність, реалістичне бачення Росії та щира віра в сильну й об'єднану Європу.

Коли ми почнемо дивитися на політичну карту Європи з цієї перспективи, то побачимо багато нових можливостей. Від усвідомлення цінності членства України в НАТО та ЄС до практичної інтеграції в межах Об'єднаних експедиційних сил (JEF) уже сьогодні. І ми сподіваємося якнайшвидше стати їхнім повноправним учасником.

Досить сірих зон. Досить зон впливу. Разом ми повинні стати єдиною силою, здатною самостійно визначати власну долю. Це означає наявність власних засобів для захисту нашого неба та забезпечення зв'язку, зокрема супутникового. Щоб ніхто не міг вимкнути нашу безпеку, свободу та майбутнє.

Я переконаний, що настане день, коли ми відновимо всеосяжний, справедливий і тривалий мир в Україні та забезпечимо безпеку всієї Європи. І це буде день, коли ми всі зможемо підняти келихи та сказати: «Skål!», «Kippis!» або «Будьмо!». Не має значення, якою саме мовою прозвучить цей тост.

Нас об'єднує тисячолітня історія. Сьогодні ми постаємо перед однаковими безпековими викликами. І нас чекає спільне майбутнє процвітання, єдності та сили. Працюймо разом, щоб його досягти. Дякую за увагу! Слава Україні!

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 27-28 жовтня перебуває з візитом у столиці Фінляндії Гельсінкі.