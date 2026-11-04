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В Орлі спалахнула пожежа на великому олійноекстракційному заводі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Орлі спалахнула пожежа на великому олійноекстракційному заводі
Пожежа в Орлі
фото: соціальні мережі

Завод «Орелмасло»  спеціалізується на глибокій переробці олійних культур

У російському місті Орел спалахнула масштабна пожежа на заводі «Орелмасло» – одного з провідних підприємств харчової промисловості Центральної Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Завод спеціалізується на глибокій переробці олійних культур, зокрема соняшнику та ріпаку, а також виробництві рослинної олії та кормових шротів.

Підприємство, що функціонує ще з кінця XIX століття та пройшло модернізацію у 2020 році, володіє потужностями з переробки понад 400 тисяч тонн сировини на рік. Компанія є одним із ключових експортерів Орловської області, випускаючи сотні тисяч тонн продукції щорічно як для внутрішнього ринку РФ, так і для поставок до країн Близького Сходу, Середньої Азії та Китаю.

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Як відомо, у ніч на 4 листопада безпілотники завдали удару по логістичному комплексу маркетплейсу Ozon у місті Адигейськ (Республіка Адигея). 

Атака спричинила займання на об'єкті, однак усіх співробітників вдалося вчасно евакуювати, і, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Також вночі 24 серпня було атаковано логістичний центр Ozon в Адигеї, розташований поблизу селища Енем, площею близько 91 200 м². Об'єкт є одним із ключових вузлів компанії у регіоні.

Крім того, під удар потрапив ще один логістичний хаб Ozon, розташований у місті Невинномиськ Ставропольського краю.

Нагадаємо, у ніч проти 22 серпня безпілотники вперше уразили логістичний хаб Ozon у Чапаєвську Самарської області РФ. На території одного з найбільших логістичних вузлів компанії спалахнула пожежа. Площа комплексу після запуску всіх черг сягнула 135 тис. кв. м, а інвестиції Ozon у його створення становили 5 млрд рублів.

Теги: пожежа росія

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