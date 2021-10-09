Фінляндія – Україна – 1:2: онлайн відбірного матчу до чемпіонату світу з футболу

Національна збірна проводить один з останніх матчів кваліфікаційного раунду

Збірна України вийшла на фінішну пряму кваліфікаційного раунду чемпіонату світу. Їй залишилося провести три матчі – проти Фінляндії, і двічі – з Боснією і Герцеговиною.

В Гельсінкі нашій команді буде непросто. Міцні фіни відчули смак успіху, встигли взяти участь у фінальній частині чемпіонату Європи і хочуть зробити історичний прорив, потрапивши на чемпіонат світу.

У складі суперників не буде чотирьох гравців основного складу.

У нас втрати не менші. Через конфлікт з тренером не грає в збірній найдорожчий легіонер Руслан Малиновський, травмовані Олександр Зінченко, Віталій Миколенко і Віталій Буяльський.

90+6. Українці могли збільшити перевагу, але й біля наших воріт було гаряче. Вистояли! З першою перемогою всіх, друзі!

90 хв. Шість хвилин додав арбітр. Багатенько.

88 хв. Довбик небезпечно прострілив - немає кому додати.

86 хв. Небезпечно! Пуккі мав зрівнювати рахунок - неточно.

81 хв. Кілька атак провели українці. Могли забивати, але атакують малими силами і людей попереду не вистачає.

76 хв. НЕБЕЗПЕЧНО. П'ятов рятує команду після першого удару зі штрафного, а другим на добиванні фін не влучив у порожні ворота! Пощастило.

75 хв. Гаряче біля наших воріт. Фіни атакують всім фронтом.

70 хв. Темп упав. Це на руку українцям. Так легше захищатися.

63 хв. Фіни нарощують темп.

Пауза в грі. Травми фін зазнав.

58 хв. Пуккі недезпечно атакував. Кутовий.

53 хв. Допомогу надавали Ярмоленку. Б'ють нашого нападника

49 хв. Ярмоленко б'є повз ворота.

47 хв. Момент! Яремчук пробив вище воріт.

46 РОЗПОЧАВСЯ ДРУГИЙ ТАЙМ. У нас є заміна. Корнієнко вийшов замість Соболя.

45+1. Перерва. Весела гра. Територіальною перевагою не володіє жодна з команд, але українці набагато гостріші в атаці.

45 хв. Потужну атаку провели українці. Не забили.

42 хв. Тимчик небезпечно прострілив. Нема кому добити

38 хв. Момент! Циганков мав забивати - трохи вище воріт.

34 хв. ГОЛ!!! Яремчук нарешті забиває. Ярмоленко класно пройшов флангом, віддав в центр на Тимчика, але в того удар не вийшов і м'яч відскочив до Романа.

29 хв. ГОЛ! П'ятов рятує після кутового, а головна зірка наших коментаторів Матвієнко не зміг одразу вибити м'яч, а з другої спроби влучив у ногу захиснику і рахунок зрівнявся.

27 хв. Ще один удар від українців - заблокований удар від Ярмоленка.

24 хв. Хороша атака, Степаненко завершував ударом - неточно.

22 хв. Знову Яремчук прострілєю - Ярмоленко трохи не встигає

20 хв. Ще момент в українців! Яремчук не зміг віддати останній пас.

17 хв. Відкритий матч. Тільки-то ми не пропустили, як могли одразу забити. Швидкості дуже високі.

15 хв. Момент! Яремчук не влучає у ворота з вигідної позиції.

10 хв. Гра на зустрічних курсах. Шапаренко бив - повз ворота.

9 хв. Фіни пресингують. Забарний відвів загрозу від Пах'янпало.

7 хв. Момент! Матвієнко небезпечно подавав з флангу - не добили.

4 хв. ГОЛ!!! Ярмоленко вліпив у кут з-за меж штрафного!

3 хв. Небезпечно! Циганков обрізався, Пятов витягнув м'яч з кута воріт.

1хв. Ярмоленко отримав удар коліном в спину. Гру зупили.

1хв. МАТЧ РОЗПОЧАВСЯ. Наші в синій формі, фіни - в білій.

3 хвилини до початку матчу. Світове шоу на арені. Незвично. Фіни виходять на поле з посмішками, на розслабоні. Наші футболісти, як завжди, зосереджені. Грає Гімн України.

5 хвилин до початку матчу. Завершується полив газону. Команди вже вишукуються.

Нагадаємо, наша команда всі 5 матчів звела внічию. І, що цікаво, має, гарні перспективи на друге місце. Тільки треба вигравати.

Один матч в нашій групі вже завершився. Боснія і Герцеговина здолала Казахстан на виїзді (2:0) і піднялася на другу сходинку в турнірній таблиці.

Вже відомий склад збірної України на матч з Фінляндією. На лаві запасних залишився Олександр Зубков.

Україна: П’ятов, Тимчик, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Соболь, Степаненко, Шапаренко, Циганков, Ярмоленко, Яремчук.

В запасі: Бущан, Різник, Сирота, Корнієнко, Шабанов, Караваєв, Сидорчук, Харатін, Булеца, Зубков, Довбик, Сікан.

Такий вигляд має Олімпійський стадіон в Гельсінкі, де відбудеться матч.