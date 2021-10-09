Усі результати матчів 8 жовтня у відборі до чемпіонату світу з футболу

Збірна Бельгії, не граючи, практично вийшла до фінальної частини

Відбірний турнір до чемпіонату світу з футболу в європейській зоні вийшов на фінішну пряму. Командам залишилося провести по кілька матчів. Деякі збірні практично забезпечили собі участь у фінальній частині. Збірній Бельгії, яка поступилася в півфіналі Ліги націй французам і цей відбірний тур пропускає, в двох матчах з Вельсом, який не зміг взяти гору над Чехією, достатньо буде взяти одне очко. За крок від перемоги в групах перебувають також Франція і Данія, які наступні матчі проведуть з аутсайдерами, відповідно, Казахстаном і Молдовою.

Відбірні матчі, які відбулися 8 жовтня

Група Е

Чехія – Уельс – 2:2 (Пешек, 38, Ремзі, 49, в свої ворота – Ремзі, 36, Джеймс, 69).

Естонія – Білорусь – 2:0 (Сорга, 58, Зеньов, 90+3).

Турнірне становище: 1. Бельгія – 16 очок (6 матчів); 2. Чехія – 8 (6); 3. Уельс – 8 (5); 4. Естонія – 4 (5); 5. Білорусь – 3 (6).

Група G

Латвія – Нідерланди – 0:1 (Классен, 19).

Туреччина – Норвегія – 1:1 (Актюркоглу, 6 – Торстведт, 41).

Гібралтар – Чорногорія – 0:3 (Марушич, 7, Бечирай, 44, з пенальті, 68).

Турнірне становище: 1. Нідерланди – 16; 2. Норвегія – 14; 3. Туреччина – 12; 4. Чорногорія – 11; 5. Латвія – 5; 6. Гібралтар – 0.

Група Н

Росія – Словаччина – 1:0 (Шкріньяр, 24, в свої ворота).

Кіпр – Хорватія – 0:3 (Перішич, 45+2, Гвардіол, 80, Лівая, 90+2).

Мальта – Словенія – 0:4 (Ілічич, 27, Шпорар, 49, 60, Шешко, 67).

Турнірне становище: 1. Хорватія – 16; 2. Росія – 16; 3. Словенія – 10; 4. Словаччина – 9; 5. Мальта – 4; 6. Кіпр – 4.

Група J

Німеччина – Румунія – 2:1 (Гнабрі, 52, Мюллер, 81 – Хаджі, 9).

Ісландія – Вірменія – 1:1 (Йоханнессон, 77 – Оганесян, 35).

Ліхтенштейн – Північна Македонія – 0:4 (Велкоскі, 39, Аліоскі, 66, з пенальті, Ніколов, 74, Чурлінов, 83).

Турнірне становище: 1. Німеччина – 18; 2. Північна Македонія – 12; 3. Вірменія – 12; 4. Румунія – 10; 5. Ісландія – 5; 6. Ліхтенштейн – 1.

9 жовтня відбудуться наступні матчі: група А: Азербайджан – Ірландія, Люксембург – Сербія; група В: Швеція – Косово, Грузія – Греція; група С: Литва – Болгарія, Швейцарія – Північна Ірландія; група D: Фінляндія – Україна, Казахстан – Боснія і Герцеговина; група F: Шотландія – Ізраїль, Фарерські острови – Австрія, Молдова – Данія; група I: Андорра – Англія, Угорщина – Албанія, Польща – Сан-Маріно.