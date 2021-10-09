  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Фінляндія – Україна: експерти назвали фаворита матчу кваліфікації чемпіонату світу

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Збірній України потрібно перемагати у Фінляндії - Фінляндія – Україна: експерти назвали фаворита матчу кваліфікації чемпіонату світу
    Збірній України потрібно перемагати у Фінляндії
    Фото з відкритих джерел

    Наша національна команда є фаворитом у цьому протистоянні

    9 жовтня відбудеться матч шостого туру кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія – Україна. Початок гри – о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі зустріч транслюватиметься на Megogo.

    Букмекери зробили свій прогноз напередодні матчу. Вони вважають фаворитами українську команду: поставити на перемогу українців у букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 2.40. Успіх фінів оцінений експертами в 3.64. Ставки на нічию приймаються за 3.34.

    Матч, за прогнозами спеціалістів, не вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 2.50, а тотал менше 2.5 м'яча – за 1.66. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.53. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.33.

    Напередодні відбірний матч до Євро провела молодіжна збірна України. У Франції команда Руслана Ротаня зазнала нищівної поразки – 0:5.

    Тим часом тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Фінляндія – Україна: експерти назвали фаворита матчу кваліфікації чемпіонату світу