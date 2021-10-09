Фінляндія – Україна: експерти назвали фаворита матчу кваліфікації чемпіонату світу

Збірній України потрібно перемагати у Фінляндії

Наша національна команда є фаворитом у цьому протистоянні

9 жовтня відбудеться матч шостого туру кваліфікації ЧС-2022 Фінляндія – Україна. Початок гри – о 19:00 за київським часом. У прямому ефірі зустріч транслюватиметься на Megogo.

Букмекери зробили свій прогноз напередодні матчу. Вони вважають фаворитами українську команду: поставити на перемогу українців у букмекерських конторах можна з коефіцієнтом 2.40. Успіх фінів оцінений експертами в 3.64. Ставки на нічию приймаються за 3.34.

Матч, за прогнозами спеціалістів, не вийде результативним: тотал більше 2.5 м'яча йде за 2.50, а тотал менше 2.5 м'яча – за 1.66. Якщо заб'ють господарі, зіграє коефіцієнт 1.53. Гол гостей доступний в букмекерських конторах з коефіцієнтом 1.33.

Напередодні відбірний матч до Євро провела молодіжна збірна України. У Франції команда Руслана Ротаня зазнала нищівної поразки – 0:5.

Тим часом тренер збірної України Петраков провів перед матчем з Фінляндією стрімку пресконференцію.