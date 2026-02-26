Головна Спорт Новини
«Фіорентина» – «Ягеллонія». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій

Антон Федорців
Антон Федорців
«Фіорентина» – «Ягеллонія». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Фіалки» створили гандикап на виїзді
фото: LaViola

Розповідаємо про головне протистояння 1/16 фіналу Ліги конференцій

Сьогодні, 26 лютого 2026 року, на стадіоні «Артеміо Франкі» італійська «Фіорентина» прийме польську «Ягеллонію» в другому матчі 1/16 фіналу Ліги конференцій УЄФА. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фіорентина» – «Ягеллонія»

На 14:00 26 лютого 2026 року більшість симпатій на боці «фіалок», переконані букмекери GGBET. Імовірність перемоги «Фіорентини» оцінена кефом 1,55. Тим часом коефіцієнт на потенційну звитягу польського клубу склав 5,55. Трохи нижчий бал закладено на підсумкову нічию – 4,44 пункта. На прохід флорентійців у наступний раунд після розгрому коефіцієнт не виставлено. Натомість на сенсаційний поступ «Ягеллонії» запропоновано кеф 17,80. На тотал менше 0,5 визначено бал 8,89.

Передматчевий стан команд

Успіх у протистоянні з «Ягеллонією» флорентійці розвинули в чемпіонаті Італії. Нападник Кін приніс перемогу над «Пізою», тож «Фіорентина» вперше за тривалий час покинула зону вильоту Серію A. Натомість хавбек польського колективу Імас приніс лише нічию проти «Радомяка» (1:1) в Екстраклясі. Та навіть такий результат дозволив «Ягеллонії» зберегти лідерство в чемпіонаті Польщі.

Суперники обійшлися без нових кадрових втрат перед матчем-відповіддю. Та навряд керманичі команд – Паоло Ванолі та Адріан Сємєнєц – виставлятимуть найсильніші склади. Результат першого поєдинку дозволить обом тренерам затіяти ротацію. Тим більше, і «Фіорентина», і «Ягеллонію» мають важливі завдання у національних першостях. Хай і на різних полюсах турнірної таблиці.

Команди, фани, реальні емоції – усе це про футбол. Букмекерський бренд GGBET посилює враження від гри, щоб кожен вболівальник відчував себе частиною великої події. Тримай свою лінію!

Історія очних зустрічей

Матч минулого тижня був першим у протистоянні команд. Голи Раньєрі, Мандрагори та Пікколі підтвердили зручність польських суперників для «Фіорентини». Флорентійці мають в активі вже шість перемог над клубами з Польщі в дев'яти поєдинках. Зате для колективу з Підляшшя «фіалки» – перший італійський досвід.

Де дивитися матч «Фіорентина» – «Ягеллонія»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Яґеллонія Ліга конференцій ФК «Фіорентина»

