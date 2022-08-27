Ф'юрі повертається в бокс заради поєдинку з Усиком

Офіційне рішення про статус Ф'юрі як чемпіона WBC буде відкладено до наступної п'ятниці, 2 вересня

Британський суперважкоатлет Тайсон Ф'юрі повертається в бокс заради чемпіонського поєдинку з українцем Олександром Усиком. Про це повідомляє на Sky Sports.

Видання зазначає, що Ф'юрі доручив своїм промоутерам повідомити організації WBC про те, що він повертається в ринг. Раніше він розглядав можливість відходу на спортивну пенсію, і йому давали час до п'ятниці визначитися, чи має намір він зберегти свій пояс.

У той же час президент WBC Маурісіо Сулейман зазначив, що офіційне рішення про статус Ф'юрі як чемпіона WBC буде відкладено до наступної п'ятниці, 2 вересня, через недавню смерть його двоюрідного брата.

Проте Sky Sports стало відомо, що британець має намір провести поєдинок проти Усика. У разі перемоги українця той стане абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі.

Нагадаємо, раніше промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси британського важкоатлета Тайсона Ф'юрі, висловився про шанси на бій проти українського боксера Олександра Усика. Уоррен висловив сподівання, що поєдинок відбудеться.

Нагадаємо, Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівська Аравія.