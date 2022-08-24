Депутат від «ОПЗЖ» ініціював присвоєння Усику звання «Герой України»

Ініціатором законопроєкту став депутат Юрій Загородній

На сайті Верховної Ради з'явився проєкт постанови про звернення до президента України щодо присвоєння чемпіону WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександру Усику (20-0, 13 КО) звання «Герой України».

Ініціатором законопроєкту став депутат Юрій Загородній, партія – «Опозиційна платформа – За життя», чия діяльність була заборонена рішенням суду.

«За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного спорту, досягнення високих результатів, виявлені самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України вважаємо за доцільне запропонувати Верховній Раді України звернутися до Президента України з пропозицією присвоїти звання «Герой України» професійному українському боксеру Усику Олександру Олександровичу», — йдеться у пояснювальній записці до проекту постанови.

Нагадаємо, у червні Восьмий апеляційний адмінсуд заборонив діяльність політичної партії «Опозиційна платформа – За життя». Судове засідання відбувалося в закритому режимі. Представник партії ОПЗЖ брав участь у судовому засіданні онлайн.

Усе майно, кошти та інші активи цієї партії суд постановив передати у власність держави. Це стосується й обласних, міських і районних організацій вказаної політичної партії, а також первинних осередків та інших структурних утворень».

При цьому ОПЗЖ й інші проросійські партії оскаржували свою заборону.

Як відомо, колишні члени ОПЗЖ у Верховній Раді Вадим Столар разом з колегами по партії Ігорем Абрамовичем та Тетяною Плачковою подав позов до суду проти партії щодо рішення з’їзду політсили про дострокове припинення їхніх депутатських повноважень. Позов проти ОПЗЖ подав до Верховного Суду і один з колишніх лідерів партії Вадим Рабінович.