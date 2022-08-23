Промоутер Тайсона Ф'юрі висловився про бій проти Усика

Промоутер Тайсона Ф'юрі сподівається, що бій проти Олександра Усика відбудеться

Промоутер Френк Уоррен, який представляє інтереси британського важкоатлета Тайсона Ф'юрі, висловився про шанси на бій проти українського боксера Олександра Усика. Його слова наводить Boxing Scene.

Уоррен висловив сподівання, що поєдинок відбудеться.

«Це був би чудовий поєдинок. Думаю, він справді пройде. Обидві команди хотіли б цього», – сказав промоутер.

Він назвав потенційне протистояння історичним.

Нагадаємо, Олександр Усик після бою проти Ентоні Джошуа назвав ім'я свого наступного суперника. Він хоче розділити ринг з Тайсоном Ф'юрі.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика.

Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівська Аравія.