ФК «Динамо» - один з головних аутсайдерів Ліги Європи
- Сьогодні, 11:55
-
Розсилка
Головний фаворит на перемогу - іспанський «Атлетико»
Київське «Динамо» займає четверте місце з кінця списку фаворитів Ліги Європи сезону 2017/18.
На думку букмекерів, «Динамо» є однією з найслабших команд серед усіх 16-ти, які залишилися в розіграші турніру.
На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 75.00 (тобто з кожної умовної гривні виграти 75 гривень).
Гірші шанси, ніж у «Динамо», лише у трьох команд - російського «Локомотива» (коефіцієнт - 100.00), австрійського «Зальцбурга» (126.00) та чеської «Вікторії» (150.00).
Головними фаворитами Ліги Європи є іспанський «Атлетико» (коефіцієнт на перемогу в турнірі - 3.30), лондонський «Арсенал» (6.00), а також клуб українця Андрія Ярмоленка дортмундська «Боруссія» (6.30).
Цікаво, що букмекер також пропонує поставити на вихід «Динамо» до фіналу Ліги Європи - на це можна поставити за коефіцієнт 46.00, а на те, що кияни дістануться півфіналу - за 12.00.
Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи київський клуб зіграє проти римського «Лаціо».
Нагадаємо, у неділю, 25-го лютого київське «Динамо» у межах 21-го туру української Прем'єр-ліги сенсаційно поступилося «Вересу».
Джерело: depo сектор