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    ФК «Динамо» - один з головних аутсайдерів Ліги Європи

    Головний фаворит на перемогу - іспанський «Атлетико»
    Київське «Динамо» займає четверте місце з кінця списку фаворитів Ліги Європи сезону 2017/18. На думку букмекерів, «Динамо» є однією з найслабших команд серед усіх 16-ти, які залишилися в розіграші турніру. На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 75.00 (тобто з кожної умовної гривні виграти 75 гривень). Гірші
    • Сьогодні, 11:55
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    <span>Фото: Станіслав Груздєв</span>
    Фото: Станіслав Груздєв

    Головний фаворит на перемогу - іспанський «Атлетико»

    Київське «Динамо» займає четверте місце з кінця списку фаворитів Ліги Європи сезону 2017/18.

    На думку букмекерів, «Динамо» є однією з найслабших команд серед усіх 16-ти, які залишилися в розіграші турніру.

    На перемогу киян можна поставити з коефіцієнтом 75.00 (тобто з кожної умовної гривні виграти 75 гривень).

    Гірші шанси, ніж у «Динамо», лише у трьох команд - російського «Локомотива» (коефіцієнт - 100.00), австрійського «Зальцбурга» (126.00) та чеської «Вікторії» (150.00).

    Головними фаворитами Ліги Європи є іспанський «Атлетико» (коефіцієнт на перемогу в турнірі - 3.30), лондонський «Арсенал» (6.00), а також клуб українця Андрія Ярмоленка дортмундська «Боруссія» (6.30).

    Цікаво, що букмекер також пропонує поставити на вихід «Динамо» до фіналу Ліги Європи - на це можна поставити за коефіцієнт 46.00, а на те, що кияни дістануться півфіналу - за 12.00.

    Нагадаємо, в 1/8 фіналу Ліги Європи київський клуб зіграє проти римського «Лаціо».

    Нагадаємо, у неділю, 25-го лютого київське «Динамо» у межах 21-го туру української Прем'єр-ліги сенсаційно поступилося «Вересу».

    Джерело: depo сектор

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