ФК «Маріуполь» і «Динамо» свій матч 4-го туру Прем'єр-ліги зіграють 26 вересня



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Нарешті про це було повідомлено офіційно

Дирекція української Прем’єр-ліги за погодження з клубами затвердила дати матчів чемпіонату УПЛ та чемпіонату U-21 між «Маріуполем» і «Динамо».

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Дирекція своїм рішенням затвердила дати зустрічей «Маріуполь» – «Динамо» у межах четвертого туру чемпіонату УПЛ та чемпіонату U-21.

Датою проведення матчу Прем’єр-ліги «Маріуполь» – «Динамо» визначено 26 вересня 2018 року.

Час початку зустрічі буде затверджено додатково.

Датою проведення матчу 4-го туру чемпіонату U-21 «Маріуполь» – «Динамо» визначено 25 вересня 2018 року.

Раніше вже повідомлялося, що матч «Маріуполь» - «Динамо» буде перенесено на вересень.

Тепер це це було підтверджено офіційно.

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