ФК «Маріуполь» завершив перший закордонний збір нічиєю з польським клубом
- Вчора, 22:35
-
Розсилка
Фото ФК «Маріуполь»
Маріупольці розішлися миром із «Сандецією»
Програму першого навчально-тренувального збору у Сіде «Маріуполь» завершив матчем з польською «Сандецією».
У першому таймі приазовці володіли ініціативою, але свої моменти не реалізували, інформує офіційний сайт клубу.
А ось «Сандеція» своїм шансом скористалася – Маслянка замкнув простріл справа.
У другому таймі маріупольці зрівняли рахунок. Борячук реалізував пенальті, який заробив Яворський.
Товариський матч з футболу
ФК «Маріуполь» – «Сандеція» (Польща) – 1:1 (0:1)
«Маріуполь» Левченко. Неплях (Адель, 46), Биков, Яворський, Насонов, Кольцов (Білий, 46), Баєнко (Дава, 46), Коробенко (Дедечко, 66), Радченко (Кирюханцев, 66), Демірі (Тищенко 66), Борячук.
Нагадаємо, «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами.