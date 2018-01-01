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    ФК «Маріуполь» завершив перший закордонний збір нічиєю з польським клубом

    Маріупольці розішлися миром із «Сандецією»
    Програму першого навчально-тренувального збору у Сіде «Маріуполь» завершив матчем з польською «Сандецією». У першому таймі приазовці володіли ініціативою, але свої моменти не реалізували, інформує офіційний сайт клубу. А ось «Сандеція» своїм шансом скористалася – Маслянка замкнув простріл справа. У
    • Вчора, 22:35
    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Маріуполь&raquo;
    Фото ФК «Маріуполь»

    Маріупольці розішлися миром із «Сандецією»

    Програму першого навчально-тренувального збору у Сіде «Маріуполь» завершив матчем з польською «Сандецією».

    У першому таймі приазовці володіли ініціативою, але свої моменти не реалізували, інформує офіційний сайт клубу.

    А ось «Сандеція» своїм шансом скористалася – Маслянка замкнув простріл справа.

    У другому таймі маріупольці зрівняли рахунок. Борячук реалізував пенальті, який заробив Яворський.

    Товариський матч з футболу

    ФК «Маріуполь» – «Сандеція» (Польща) – 1:1 (0:1)

    «Маріуполь» Левченко. Неплях (Адель, 46), Биков, Яворський, Насонов, Кольцов (Білий, 46), Баєнко (Дава, 46), Коробенко (Дедечко, 66), Радченко (Кирюханцев, 66), Демірі (Тищенко 66), Борячук.

    Нагадаємо, «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами.

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