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    «Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами

    Обидва гравці повертаються в донецький «Шахтар»
    Руслан Фомін та В'ячеслав Танковський залишають «Маріуполь». 31-річний Фомін в цьому сезоні провів 17 матчів у складі маріупольського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив один асист. 22-річний Танковський в поточному сезоні провів один матч в складі «Шахтаря», після чого був відданий в оренду «Маріуполю», в
    • Сьогодні, 15:18
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    Руслан Фомін. Фото: ФК Маріуполь
    Руслан Фомін. Фото: ФК Маріуполь

    Обидва гравці повертаються в донецький «Шахтар»

    Руслан Фомін та В'ячеслав Танковський залишають «Маріуполь».

    31-річний Фомін в цьому сезоні провів 17 матчів у складі маріупольського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив один асист.

    22-річний Танковський в поточному сезоні провів один матч в складі «Шахтаря», після чого був відданий в оренду «Маріуполю», в складі якого 11 разів виходив на поле і зробив один асист.

    Нагадаємо, півзахисником «Шахтаря» Фредом цікавиться «Ман Сіті», а до форварда Феррейри проявляють інтерес «Сампдорія», «Фіорентина» і «Греміо».

    Джерело: Footboom

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