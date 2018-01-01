«Маріуполь» припинив співпрацю з двома футболістами

Обидва гравці повертаються в донецький «Шахтар»

Руслан Фомін та В'ячеслав Танковський залишають «Маріуполь». 31-річний Фомін в цьому сезоні провів 17 матчів у складі маріупольського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив один асист. 22-річний Танковський в поточному сезоні провів один матч в складі «Шахтаря», після чого був відданий в оренду «Маріуполю», в



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Руслан Фомін. Фото: ФК Маріуполь

Обидва гравці повертаються в донецький «Шахтар»

Руслан Фомін та В'ячеслав Танковський залишають «Маріуполь».

31-річний Фомін в цьому сезоні провів 17 матчів у складі маріупольського клубу, в яких забив п'ять голів і зробив один асист.

22-річний Танковський в поточному сезоні провів один матч в складі «Шахтаря», після чого був відданий в оренду «Маріуполю», в складі якого 11 разів виходив на поле і зробив один асист.

Нагадаємо, півзахисником «Шахтаря» Фредом цікавиться «Ман Сіті», а до форварда Феррейри проявляють інтерес «Сампдорія», «Фіорентина» і «Греміо».

Джерело: Footboom