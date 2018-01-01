ФК «Олександрія» підсилився перспективним нападником з Другої ліги
- Сьогодні, 13:54
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Дмитро Шастал найближчі два з половиною роки проведе у клубі з Кіровоградщини
У п’ятницю, 2 лютого, у Будинку футболу ФК «Олександрія» Дмитро Шастал підписав контракт з клубом.
Контракт з гравцем розрахований до кінця 2020 року, інформує офіційний сайт клубу.
Дмитро Шастал – 22-річний півзахисник атакувального плану, виступав за новокаховську «Енергію».
У 2016 році Дмитра називали найкращим молодим бомбардиром чемпіонату України у Другій лізі.
За два сезони виступів за «Енергію» Шастал забив у ворота суперників 27 м’ячів.
Нагадаємо, «Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів.
Також була інформація, що «Олександрія» візьме на турецький збір футболіста донецького «Шахтаря».