ФК «Олександрія» підсилився перспективним нападником з Другої ліги

Дмитро Шастал найближчі два з половиною роки проведе у клубі з Кіровоградщини

У п’ятницю, 2 лютого, у Будинку футболу ФК «Олександрія» Дмитро Шастал підписав контракт з клубом. Контракт з гравцем розрахований до кінця 2020 року, інформує офіційний сайт клубу. Дмитро Шастал – 22-річний півзахисник атакувального плану, виступав за новокаховську «Енергію». У 2016 році Дмитра називали