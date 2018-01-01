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    ФК «Олександрія» підсилився перспективним нападником з Другої ліги

    Дмитро Шастал найближчі два з половиною роки проведе у клубі з Кіровоградщини
    У п’ятницю, 2 лютого, у Будинку футболу ФК «Олександрія» Дмитро Шастал підписав контракт з клубом. Контракт з гравцем розрахований до кінця 2020 року, інформує офіційний сайт клубу. Дмитро Шастал – 22-річний півзахисник атакувального плану, виступав за новокаховську «Енергію». У 2016 році Дмитра називали
    • Сьогодні, 13:54
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    Дмитро Шастал найближчі два з половиною роки проведе у клубі з Кіровоградщини

    У п’ятницю, 2 лютого, у Будинку футболу ФК «Олександрія» Дмитро Шастал підписав контракт з клубом.

    Контракт з гравцем розрахований до кінця 2020 року, інформує офіційний сайт клубу.

    Дмитро Шастал – 22-річний півзахисник атакувального плану, виступав за новокаховську «Енергію».

    У 2016 році Дмитра називали найкращим молодим бомбардиром чемпіонату України у Другій лізі.

    За два сезони виступів за «Енергію» Шастал забив у ворота суперників 27 м’ячів.

    Нагадаємо, «Олександрія» відмовилася від послуг двох сербських футболістів.

    Також була інформація, що «Олександрія» візьме на турецький збір футболіста донецького «Шахтаря».

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