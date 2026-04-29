Чотириразовий чемпіон Формули-1 виступить на Гран-прі Маямі у спеціальному рожевому шоломі

Гран-прі Маямі відбудеться з 1 по 3 травня 2026 року у США

Чотириразовий переможець Формули-1 та пілот «Ред Булл» Макс Ферстаппен представив шолом, у якому виступить на Гран-прі Маямі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Verstappen.com.

Дизайн шолома виконаний у відтінках заходу сонця Південної Флориди і доповнений чотирма зірками на честь чемпіонських титулів Ферстаппена.

На шолом нанесені лев – особистий символ гонщика – та номер 3 на задній частині.

8 фото На весь екран















Ферстаппен після трьох етапів сезону посідає дев'яте місце загального заліку.

З двома перемогами в трьох гран-прі Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – пілот «Феррарі» Шарль Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

До слова, нещодавно Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.