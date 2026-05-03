«Динамо» – «Шахтар». Прогноз і анонс на матч 26 туру УПЛ

Класичне протистояння відбудеться у столиці України

Сьогодні, 3 травня, київське «Динамо» прийме донецький «Шахтар» у рамках 26-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Динамо» – «Шахтар»

Шанси команд на 12:35 3 травня не виглядають рівними, вважають букмекери GGBET. На успіх підопічних Ігоря Костюка закладено коефіцієнт 3,56. Тим часом на звитягу «гірників» запропоновано бал 1,74. На нічию за підсумком 90 хвилин виставлено кеф 3,96. Мінімальна перемога «Динамо» оцінена коефіцієнтом 6,22. Натомість на тотал менше 1,0 закладено кеф 6,26.

Передматчевий стан команд

Після міжнародної паузи наприкінці березня «біло-сині» програли два поєдинки поспіль в УПЛ. Спершу киян обіграли львівські «Карпати», а потім і харківський «Металіст 1925» (двічі по 0:1). Та далі «Динамо» покращило власні турнірні перспективи двома перемогами. І якщо успіх у протистоянні з луганською «Зорею» був очікуваним (3:1), то переможний рахунок у протистоянні з криворізьким «Кривбасом» шокував (6:5). Голи оформили форвард Пономаренко, оборонець Михавко, вінгер Волошин, півзахисник Буяльський та вінгер Ярмоленко (дубль). Між цими перемогами команда Костюка ще й чернівецьку «Буковину» на шляху до фіналу Кубка України вибила (3:0) з дублем того ж Пономаренка та голом Волошина.

На два фронти продовжив грати і «Шахтар». Щоправда, «гірники» чергують матчі Прем'єр-ліги з поєдинками Ліги конференцій. Зокрема, в четвер донеччани поступилися лондонському «Крістал Пелас» (1:3) у півфіналі єврокубка. Єдиний м'яч оформив хавбек Очеретько. Непогано йдуть справи на внутрішній арені. «Шахтар» здолав львівський «Рух» (3:0) та розписав прийнятну нічию з черкаським ЛНЗ (2:2), а потім здобув ще три перемоги – над житомирським «Поліссям» (1:0), «Зорею» (2:1) та «Кудрівкою» (3:1). До останньої звитяги голами доклалися нападники Невертон і Феррейра, а також півзахисник Бондаренко.

Реклама. 21+ Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Орієнтовні склади команд

«Динамо»: Нещерет – Караваєв, Захарченко, Михавко, Вівчаренко – Яцик – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Редушко – Пономаренко

«Шахтар»: Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Мейрелліш, Назарина, Бондаренко – Аліссон, Траоре, Егіналдо

Історія очних зустрічей

У чемпіонатах України шляхи команд уперше перетнулися в сезоні 1992/93. Тоді столичний гранд оформив домашню перемогу (2:0) та поїхав із бойовою нічиєю (1:1) з гостей. Натомість у цій кампанії суперники вже зіграли два поєдинки. Спершу «Динамо» вибило «гірників» із Кубка України на стадії 1/8 фіналу (2:1). На гол нападника «Шахтаря» Мейрелліша біло-сині відповіли забитими м'ячами вінгера Ярмоленка та форварда Герреро.

Реванш «Шахтар» узяв у Прем'єр-лізі (3:1). Рахунок відкрив нападник Егіналдо, а згодом подвоїв перевагу команди Арди Турана вінгер Аліссон. «Динамо» розмочило рахунок зусиллями хавбека Буяльського. На фінальних хвилинах остаточний рахунок встановив півзахисник киян Кабаєв. Щоправда, забив він у свої ворота. Загалом на цей момент у чемпіонатах України гранди зіграли 68 поєдинків. Перевага на боці «гірників» – 26 перемог проти 23-х.

Де дивитися матч «Динамо» – «Шахтар»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на великих OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Паралельно транслюватиме дербі наживо телеканал «2+2». Онлайн-відеотрансляція матчу запланована на 18:00 за київським часом.