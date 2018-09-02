Формула-2 в Монці: магічна перемога Макіно



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Фото взяте з ресурсу ua.motorsport.com

Тадасуке Макіно неочікувано виграв суботню гонку «Формула 2» в Монці після старту з 14-ої позиції, вміло скориставшись альтернативною стратегією

Перед початком прогрівочного кола нещастя у вигляді механічних проблем спіткало Сержіу Сетте Камару, який мав стартувати другим – і бразилець відправився починати гонку з піт-лейн.

На старті поулсіттер і лідер чемпіонату Джордж Расселл повільно рушив з місця, і його обійшли Артем Маркелов з Александром Альбоном.

Росіянин спочатку впевнено лідирував, але на третьому колі опинився під пресингом Альбона. Після кількох спроб атак таєць вийшов вперед, але за одне коло Маркелов повернув собі лідерство.

Тим часом позаду них просувався вперед Тадасуке Макіно, який почав отримувати зиск від своїх шин Medium. З 14-ї позиції на старті до третього кола він піднявся на восьме місце, а потім за одне коло пройшов Луку Гіотто, Ландо Норріса, Ніколя Латіфі й Джорджа Расселла й опинився третім, щойно напарник японця по Russian Time – Маркелов – повернув собі лідерство.

Колом пізніше Альбона випередив і Макіно. Далі російська команда поміняла своїх гонщиків місцями, дозволивши Тадасуке вийти вперед – оскільки в її пілотів були різні стратегії.

Поки інші пілоти перевзувалися на піт-стопах, Макіно зміг створити відрив від свого напарника у 41 секунду, і коли за три кола до фінішу зробив зупинку в боксах, залишився лідером і випередив Маркелова на фініші на 1,7 секунди.

Для юніора Honda ця перемога стала першою в дебютному сезоні Формули-2.

Джерело: ua.Motorsport.com