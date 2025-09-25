Україна здобула вісім нагород у четвертий день чемпіонату світу з параплавання

Одразу дві нагороди на дистанції 50 м на спині у класі S3 вибороли українці

Чотири золота та вісім нагород загалом виборола паралімпійська збірна України з плавання у четвертий день чемпіонату світу. Про це повідомляє Главком з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Одразу дві нагороди на дистанції 50 м на спині у класі S3 вибороли українці. Денис Остапченко став чемпіоном світу. Сергій Паламарчук фінішував третім.

Данило Чуфаров – чемпіон світу у класі SM11 на дистанції 200 м комплексом. Чемпіоном світу на дистанції 200 м вільним стилем у класі S1 став Антон Коль 🇺🇦. Андрій Трусов 🇺🇦 – перший на дистанції 100 м на спині у класі S7.

Олексій Вірченко фінішував третім на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S13. Третім до фінішу 100 м вільним стилем у класі S8 фінішував Едуард Городянин. Також бронзу здобув Олексій Федина 🇺🇦. 37-річний українець став третім на дистанції 100 м брасом.

Наразі Україна входить до топ-5 медального заліку турніру.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.