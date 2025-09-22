Головна Спорт Новини
Українці здобули п'ять нагород у перший день чемпіонату світу з параплавання

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Другою на дистанції 200 м комплексом у класі SM7 фінішувала Вероніка Коржова

Чемпіонат світу з паралімпійського плавання проходить у Сінгапурі

У Сінгапурі, який у липні-серпні цього року приймав чемпіонат світу з водних видів спорту серед олімпійців, стартував Чемпіонат світу з паралімпійського плавання. Про це інформує «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

У перший змагальний день Україна здобула п'ять нагород.

Другою на дистанції 200 м комплексом у класі SM7 фінішувала Вероніка Коржова. На дистанції 100 м батерфляєм у класі S13 срібло здобув Олексій Вірченко.

Третю нагороду срібного гатунку до скарбнички нашої команди додав 17-річний дебютант світових першостей – Артем Олійник, який став другим у 50-метрівці вільним стилем у класі S5.

З бронзи свій виступ на ЧС розпочала Анна Гонтар. Українка фінішувала третьому у фіналі дистанції 100 м на спині (клас S6).

Також третім на фініші 50 м вільним стилем у класі S10 став Ігор Німченко.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

