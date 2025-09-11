Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
За словами міського голови Дніпра, англійський мастиф Абу помер цієї ночі
фото з відкритих джерел

Філатов про смерть свого домашнього улюбленця: «Моя частина вмерла з тобою, мій хлопчику»

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть домашнього улюбленця – англійського мастифа Абу. У собаки не витримало серце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

За словами Філатова, Абу помер вночі. Політик заявив, що собака був його «альтер-его».

«Коментарів не буде. Але я знаю, що він на 100 відсотків забрав з собою частину мого болю, моєї ноші, мого серця. Моя частина вмерла з тобою, мій хлопчику. Мій Абу, Абунечка, мій бурумчику, я буду памʼятати тебе завжди. Не як сумного собаку, а як символ боротьби та перемоги. Я тебе люблю», – написав він.

Як розповідав міський голова Дніпра, собаку йому подарував тодішній мер Кропивницького, а нині керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, попри усіх людей з сімʼї собака обрав саме його та не відходив ні на крок.

Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга фото 1

«Для мене це взагалі подарунок долі. Я все життя мріяв про великого пса. У нас завжди було багато собак, але це були або «йорки» (йоркширські тер'єри), або якісь приблудні. Величезного собаки не було. І ось з'явився Абу. Він ходить за мною скрізь по п'ятах. Слухає тільки мене. До всіх дуже добре ставиться, дуже лояльно, він не агресивний до людей. Але господаря пес вибрав однозначно. Причому взяти ті ж фото в соціальних мережах. Вони не награні. Відомо, що собак дуже важко фотографувати, вони весь час крутяться. Але ми з Абу як одне ціле», – казав політик.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть своєї собаки Марти, яка майже десять років прожила в його домі після життя на вулиці. У зворушливому дописі він поділився спогадами про свого улюбленця та її непростий шлях.

До слова, мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео, в якому показав свого велетенського алабая.

Читайте також:

Теги: Борис Філатов Дніпро тварини

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Екзотичні тварини стають інструментом формування іміджу, покликаного підкреслити статус і вплив лідерів на світовій арені
Від зебр до акул: як політики використовують екзотичних тварин для підкреслення статусу
15 серпня, 03:26
У середньому коти породи британська шиншила живуть від 12 до 16 років
Кошенята за 300 тис. Чим британська золота шиншила особлива: огляд цін
21 серпня, 20:05
DeepState повідомляє, що окупанти тиснуть на Запорізьке та Новогеоргіївку зі сторони Зеленого Поля та села Темирівка
DeepState: Росія окупувала два села на Дніпропетровщині – коментар ОСУВ «Дніпро»
26 серпня, 16:51
Зруйнований будинок у Запоріжжі
Масована атака на Україну, удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
30 серпня, 05:58
Основна ціль атаки – Київ, Дніпро, Павлоград, Луцьк, Дубно та Запоріжжя та інші
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
30 серпня, 09:13
Кря знайшли два місяці тому біля річки
Дніпрянка тримає у квартирі дику качку
30 серпня, 17:14
Політик згадав про кумедну ситуацію при розмові з дружиною
Мер Дніпра розповів, як його в гості запросили геї
4 вересня, 11:00
На місці події працюють екстрені служби
У Дніпрі масштабна пожежа: горить колишній комбайновий завод
5 вересня, 16:46
Мирноград, Донецька область, липень 2025
Армія РФ планує восени захопити три міста Донбасу
6 вересня, 21:14

Життя

Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга
Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга
Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
Психолог назвав рису, яка важливіша за любов для довготривалих стосунків
Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
Театр Лесі Українки отримав розкішний подарунок від шанувальниці
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
Бармен витратив мільйони доларів на вечірки та клуби: де він взяв гроші
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
У Німеччині пенсіонер вижив, застрягши в ліфті на чотири дні
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком
Жінка, яку заскочили в обіймах керівника на концерті Coldplay, розлучається з чоловіком

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua