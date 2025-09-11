Мер Дніпра повідомив про втрату близького друга

Філатов про смерть свого домашнього улюбленця: «Моя частина вмерла з тобою, мій хлопчику»

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть домашнього улюбленця – англійського мастифа Абу. У собаки не витримало серце. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міського голови.

За словами Філатова, Абу помер вночі. Політик заявив, що собака був його «альтер-его».

«Коментарів не буде. Але я знаю, що він на 100 відсотків забрав з собою частину мого болю, моєї ноші, мого серця. Моя частина вмерла з тобою, мій хлопчику. Мій Абу, Абунечка, мій бурумчику, я буду памʼятати тебе завжди. Не як сумного собаку, а як символ боротьби та перемоги. Я тебе люблю», – написав він.

Як розповідав міський голова Дніпра, собаку йому подарував тодішній мер Кропивницького, а нині керівник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, попри усіх людей з сімʼї собака обрав саме його та не відходив ні на крок.

«Для мене це взагалі подарунок долі. Я все життя мріяв про великого пса. У нас завжди було багато собак, але це були або «йорки» (йоркширські тер'єри), або якісь приблудні. Величезного собаки не було. І ось з'явився Абу. Він ходить за мною скрізь по п'ятах. Слухає тільки мене. До всіх дуже добре ставиться, дуже лояльно, він не агресивний до людей. Але господаря пес вибрав однозначно. Причому взяти ті ж фото в соціальних мережах. Вони не награні. Відомо, що собак дуже важко фотографувати, вони весь час крутяться. Але ми з Абу як одне ціле», – казав політик.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив про смерть своєї собаки Марти, яка майже десять років прожила в його домі після життя на вулиці. У зворушливому дописі він поділився спогадами про свого улюбленця та її непростий шлях.

До слова, мер Дніпра Борис Філатов опублікував відео, в якому показав свого велетенського алабая.