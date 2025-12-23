Головна Спорт Новини
Два представники України виступлять на юніорському турнірі Australian Open

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Два представники України виступлять на юніорському турнірі Australian Open
Сушкова посідає 66-те місце у світовому юніорському рейтингу, завдяки чому потрапила до основної сітки першого з чотирьох турнірів Grand Slam
фото: BTU

Серед учасників буде дебютантка турнірів Грендслем

Офіційна заявка Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в юніорській віковій категорії підтверджує участь двох представників України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Australian Open.  

Згідно з даними, оприлюдненими пресслужбою мейджора, українські тенісисти Антоніна Сушкова та Нікіта Білозерцев змагатимуться в основній сітці турніру, що проходитиме на кортах Мельбурна в період з 24 січня по 1 лютого. Для Антоніни Сушкової майбутні старти стануть знаковим етапом у кар’єрі, оскільки вона вперше в житті візьме участь у змаганнях серії Grand Slam. До цього моменту її виступи обмежувалися турнірами нижчих категорій ITF, а потрапляння в основу Australian Open стало суттєвим проривом у її кар'єрі. 

Для Нікіти Білозерцева поїздка до Мельбурна стане черговою спробою закрiпитися в еліті юніорського тенісу, маючи за плечима досвід виступів на двох турнірах Великого шлему минулого сезону. Попередній рік виявився для спортсмена складним з точки зору результативності на мейджорах: на тогорічному Australian Open він завершив виступи вже після першого кола, а згодом на Відкритому чемпіонаті США в Нью-Йорку також не зміг подолати стартовий бар’єр, поступившись у першому матчі основної сітки. Поточна участь у австралійському чемпіонаті є для Білозерцева можливістю перервати серію поразок у перших раундах та реалізувати свій потенціал на хардовому покритті. Цьому сприятиме і те, що наразі Нікіта має восьмий номер посіву, що дозволить отримати легших суперників у перших раундах. 

У кваліфікації наразі заявлені перспективні Софія Бєлінська та Поліна Скляр. Водночас Бєлінська може уникнути її проходження за умови, якщо зі змагань знімуться шість представниць основної сітки.  

Формат юніорських змагань передбачає участь 64 гравців в одиночному розряді та 32 тандеми у парному розряді. Наразі заявкові листи для парних змагань не опубліковані, але Нікіта Білозерцев часто практикує гру в парному розряді, тому є ймовірність його побачити і в цій дисципліні. 

Нагадаємо, що чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open. Ними є Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) і Олександра Олійникова (№96 WTA), для якої це буде дебютний виступ в основній сітці «мейджора» і перший візит до Австралії.

Теги: теніс Australian Open

