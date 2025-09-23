Збірна України з футзалу проведе два товариські поєдинки проти Литви

Україна проводить підготовку до Євро-2026

Сьогодні та завтра, 23-го та 24 вересня, збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 зіграє два спаринги проти команди Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Обидві зустрічі пройдуть у місті Йонава й розпочнуться о 19:00 за київським часом. У цих поєдинках наставник синьо-жовтих Олександр Косенко розраховуватиме на 15 виконавців.

Склад збірної України з футзалу

Воротарі: Юрій Савенко (Kyiv Futsal Київ), Олександр Сухов («ХІТ» Київ), Олександр Сіріцький («Суха балка» Жовті Води).

Польові гравці: Владислав Первєєв, Олег Гуцуляк (обидва – «Сокіл» Хмельницький), Ігор Чернявський, Євгеній Жук, Андрій Мельник (усі – «ХІТ» Київ), Ростислав Семенченко, Назар Швед, Даниіл Абакшин, Артем Фаренюк (усі – «Євробус», Польща), Михайло Зварич, Мар'ян Масевич (обидва – Kyiv Futsal Київ), Давид Калашник («Атлетик Футзал» Дніпро).

Розклад матчів збірної України в Литві

23.09. Литва – Україна. 19:00

24.09. Литва – Україна. 19:00

Здобувши шість перемог у шести матчах основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, збірна України оформила путівку до фінального турніру, що проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні. По дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія, Литва, Словенія, Україна, Іспанія, Португалія, Франція, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, Білорусь, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

Нагадаємо, у другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Наступний матч у відборі Чемпіонату світу-2026 українська збірна проведе 10 жовтня проти Ісландії.

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».