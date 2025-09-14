Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому
Олександр Харламцев має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації

Чемпіонат світу з веслувального слалому пройде в Пенріті (Австралія) з 29 вересня по 4 жовтня

Міжнародна федерація каное (ICF) надала нейтральний статус членами російського військового клубу ЦСКА – тепер вони можуть взяти участь у чемпіонаті світу з веслувального слалому. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу з веслувального слалому пройде в Пенріті (Австралія) з 29 вересня по 4 жовтня.

Зокрема, нейтральний статус отримала росіянка Алсу Міназова.

Раніше вона брала участь у пропагандистських зустрічах з соратником російського диктатора Володимира Путіна міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та підсанкційним главою республіки Башкортостан Радієм Хабіровим.

Також нейтральний статус отримали двоє членів російського військового клубу ЦСКА – Павло Котов та Олександр Харламцев.

Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому фото 1

Харламцев також має військове звання рядового Збройних сил Російської Федерації.

Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому фото 2

Варто зазначити, що Міжнародний олімпійський комітет не рекомендує спортивним федераціям допускати до змагань росіян, які були помічені у підтримці війни, а також причетних до військових структур РФ.

Отже, участь Котова, Харламцева та Міназової у чемпіонаті світу суперечить рекомендаціям МОК.

Нагадаємо, віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустила чемпіонат світу зі стрільби з лука.

Як повідомляв Base of Ukrainian sports, раніше Гомбоєва була присутня у заявці світової першості.

Після цього з ініціативи «Главкома» Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої.

У листі зазначалося, що у 2022 році росіянка незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим.

Також вона була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим.

Крім того, Гомбоєва є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

Наразі росіянка відсутня в переліку учасників світової першості. Отже, вон втратила можливість взяти участь у головному старті року.

Теги: веслування пропаганда росія спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під час боїв у районі Добропілля Донецької області армія РФ зазнала великих втрат в особовому складі та військовій техніці
Бої за Добропілля: росіяни змінюють тактику, ЗСУ зірвали політичну складову наступу ворога
24 серпня, 14:28
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
Пекінський спектакль: що саміт ШОС та парад Сі Цзіньпіна означають для України
4 вересня, 20:57
Легітимізація Путіна Трампом. Час Європі прокидатися
Легітимізація Путіна Трампом. Час Європі прокидатися
17 серпня, 07:19
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
У бухті Новоросійська морський дрон знищив елітних російських водолазів
22 серпня, 10:33
Росія вдарила по американському заводу у Мукачеві
ISW назвав мету удару росіян по заводу Flex у Мукачеві
23 серпня, 07:02
На думку аналітиків, Росія не погодиться на присутність військ з країн НАТО як частину гарантій безпеки для України
Кремль відкине пропозиції гарантій безпеки Україні від США та Європи – ISW
27 серпня, 07:17
Атака на станцію відбулася близько 5 ранку 28 серпня
У РФ знищено інфраструктуру вузлової залізничної станції Твєрь
28 серпня, 20:13
Повітряне судно розбилося під час проведення сільгоспробіт
У Ростовській області розбився Ан-2: пілот загинув
9 вересня, 11:37
Причини підриву та деталі щодо осіб, які постраждали, наразі встановлюються
У Росії стався вибух на залізниці: є загиблі
Вчора, 21:58

Новини

Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
Ексчемпіона світу з боксу знайдено мертвим у власному будинку
Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому
Російські військові отримали допуск до участі у чемпіонаті світу з веслувального слалому
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Кримський борець, який підтримує війну, через проблеми з візою пропустить чемпіонат світу
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
Російські бобслеїсти і скелетоністи пропустять Олімпіаду: деталі
Кравець прокоментував свій відхід з «Динамо»
Кравець прокоментував свій відхід з «Динамо»
Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу
Українка Жаркова стала чемпіонкою світу з фрідайвінгу

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Сьогодні, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
Вчора, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
Вчора, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
11 вересня, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua