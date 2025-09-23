Головна Спорт Новини
Збірна України з футзалу в товариській грі розгромила Литву

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Збірна України з футзалу в товариській грі розгромила Литву
Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе завтра, 24 вересня

Підопічні Олександра Косенка зустрілися з литовцями в містечку Йонава

Сьогодні, 23 вересня, збірна України з футзалу в межах підготовки до фінальної частини Євро-2026 провела перший із двох запланованих товариських матчів проти команди Литви. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.

Підопічні Олександра Косенка зустрілися з литовцями в містечку Йонава. Синьо-жовті почали матч дуже потужно й повели в рахунку вже на 33-й секунді. Після сильного удару Владислава Первєєва м'яч влетів у сітку воріт суперника. Ще за дві хвилини той самий Первєєв отримав передачу від Андрія Мельника й подвоїв перевагу української збірної. На 11-й хвилині нашій команді вдалася взірцева контратака, і Первєєв оформив хет-трик. За дві хвилини Ростислав Семенченко потужним ударом зі стандарту довів рахунок до 4:0.

Після перерви на 24-й хвилині Артем Фаренюк увігнав п'ятий м'яч у сітку воріт збірної Литви. На 30-й хвилині Назар Швед ударом із доволі гострого кута ще раз засмутив литовського голкіпера. Крапку ж у зустрічі на 39-й хвилині поставив Мар'ян Масевич – 7:0.

Товариський матч національних збірних із футзалу

Литва – Україна – 0:7 (0:4)

Голи: Первєєв (1, 3, 11), Семенченко (13), Фаренюк (24), Швед (30), Масевич (39).

Другий товариський поєдинок проти Литви збірна України з футзалу проведе завтра, 24 вересня. Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом.

Здобувши шість перемог у шести матчах основного раунду відбору Євро-2026 із футзалу, збірна України оформила путівку до фінального турніру, який проходитиме з 20 січня до 7 лютого наступного року на майданчиках Латвії, Литви та Словенії.

Жеребкування фінального турніру заплановано на 24 жовтня. Під час церемонії на «Жальгіріс-Арені» в Каунасі буде сформовано чотири групи по чотири збірні. По дві найкращі команди кожного квартету потім вийдуть до чвертьфіналу.

На Євро-2026 виступатимуть 16 учасників: Латвія, Литва, Словенія, Україна, Іспанія, Португалія, Франція, Польща, Хорватія, Чехія, Вірменія, білорусь, а також чотири переможці плей-оф за участі восьми найкращих других команд.

