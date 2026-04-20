Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном

Антон Федорців
glavcom.ua
Гіфт Орбан почубився з тіфозі
фото: Comunicazione Italiana

До проблем клубу безпосередньо на полі додалися й поза його межами

Нападник італійської «Верони» Гіфт Орбан став учасником конфлікту з уболівальниками біля домашньої арени після поразки від «Мілана» (0:1) в черговому турі Серії A. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Інцидент трапився на стоянці біля стадіону «Маркантоніо Бентегоді». Один із фанатів «мастифів» ударив автомобіль, в якому перебував Орбан. Нігерієць вийшов із авто та почубився з неврівноваженим уболівальником.

«Верона» опублікувала офіційну заяву за мотивами конфлікту. Клуб засудив будь-які насильницькі дії та пообіцяв детально вивчити ситуацію. «Мастифи» збирають інформацію про інцидент і, вочевидь, згодом оприлюднять ґрунтовніші висновки.

Орбан у нинішньому сезоні провів 28 матчів у чемпіонаті Італії. До свого активу він записав сім мячів і віддав три результативні передачі. Африканець – найкращий бомбардир команди з великим відривом, але «Верона» йде передостанньою у Серії A та зберегла лише математичні шанси на порятунок.

До слова, туринський «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

