Форвард аутсайдера чемпіонату Італії побився з фанатом під стадіоном

До проблем клубу безпосередньо на полі додалися й поза його межами

Нападник італійської «Верони» Гіфт Орбан став учасником конфлікту з уболівальниками біля домашньої арени після поразки від «Мілана» (0:1) в черговому турі Серії A. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Інцидент трапився на стоянці біля стадіону «Маркантоніо Бентегоді». Один із фанатів «мастифів» ударив автомобіль, в якому перебував Орбан. Нігерієць вийшов із авто та почубився з неврівноваженим уболівальником.

«Верона» опублікувала офіційну заяву за мотивами конфлікту. Клуб засудив будь-які насильницькі дії та пообіцяв детально вивчити ситуацію. «Мастифи» збирають інформацію про інцидент і, вочевидь, згодом оприлюднять ґрунтовніші висновки.

🚨🚨 مهاجم هيلاس فيرونا غيفت أوربان، بعد الهزيمة أمام ميلان، كان متوترًا جدًا ورفض التوقف مع الجماهير لالتقاط الصور، لكن أحد المشجعين قام بضرب سيارته، مما دفع المهاجم النيجيري إلى النزول من السيارة والدخول في شجار معه والاعتداء عليه

Орбан у нинішньому сезоні провів 28 матчів у чемпіонаті Італії. До свого активу він записав сім мячів і віддав три результативні передачі. Африканець – найкращий бомбардир команди з великим відривом, але «Верона» йде передостанньою у Серії A та зберегла лише математичні шанси на порятунок.

