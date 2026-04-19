Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Скандальний форвард повернеться в склад чемпіона Італії після конфлікту – ЗМІ

Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Ромелу Лукаку вирішив переграти ситуацію з клубом
фото: Reuters

Дивний бойкот досвідченого футболіста близький до завершення

Нападник Ромелу Лукаку повернеться до лав італійського «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Бельгієць покинув Неаполь перед міжнародною паузою. Утім, національній команді він не допоміг. Лукаку покинув табір збірної Бельгії, вирішивши зосередитися на покращенні фізичної форми. Форвард почав заняття з персональним тренером на батьківщині, але не узгодив це рішення з клубом.

«Наполі» чекав на повернення нападника 31 березня, попередивши про можливі санкції. Проте, в запланований день Лукаку не з'явився на тренування. Як наслідок, «партенопейці» вирішили прибрати ветерана зі складу та оштрафували за самочинну відсутність.

Тепер же бельгієць вирішив повернутися під крило Антоніо Конте. Через свого агента він сповістив керівництво «Наполі» про приїзд. Про плани тренерського штабу використовувати форварда в останніх турах італійської Серії A наразі невідомо.

Лукаку в нинішньому сезоні провів лише сім поєдинків, у яких відзначився одним голом. Левову частку сезону гренадер пропустив через отриману під час передсезонки травму. Контракт бельгійця з «Наполі» чинний до літа 2027 року.

До слова, туринський «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.

Теги: ФК Наполі Ромелу Лукаку Серія А НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua