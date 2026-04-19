Скандальний форвард повернеться в склад чемпіона Італії після конфлікту – ЗМІ

Дивний бойкот досвідченого футболіста близький до завершення

Нападник Ромелу Лукаку повернеться до лав італійського «Наполі». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Corriere dello Sport.

Бельгієць покинув Неаполь перед міжнародною паузою. Утім, національній команді він не допоміг. Лукаку покинув табір збірної Бельгії, вирішивши зосередитися на покращенні фізичної форми. Форвард почав заняття з персональним тренером на батьківщині, але не узгодив це рішення з клубом.

«Наполі» чекав на повернення нападника 31 березня, попередивши про можливі санкції. Проте, в запланований день Лукаку не з'явився на тренування. Як наслідок, «партенопейці» вирішили прибрати ветерана зі складу та оштрафували за самочинну відсутність.

Тепер же бельгієць вирішив повернутися під крило Антоніо Конте. Через свого агента він сповістив керівництво «Наполі» про приїзд. Про плани тренерського штабу використовувати форварда в останніх турах італійської Серії A наразі невідомо.

Лукаку в нинішньому сезоні провів лише сім поєдинків, у яких відзначився одним голом. Левову частку сезону гренадер пропустив через отриману під час передсезонки травму. Контракт бельгійця з «Наполі» чинний до літа 2027 року.

До слова, туринський «Ювентус» продовжив контракт із керманичем команди Лучано Спаллетті. Нова угода головного тренера з «Юве» розрахована до літа 2028 року. Зарплата фахівця складе орієнтовно 6 млн євро за сезон.

Паралельно «Ювентус» готовий прихистити списаного «Баварією» з Мюнхена оборонця. Рафаел Геррейру не продовжив контракт із німецьким грандом. Влітку він стане вільним агентом.