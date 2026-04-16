Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Зірка «Роми» несподівано запропонував свої послуги конкуренту – ЗМІ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Пауло Дібала прагне залишитися в Серії A
фото: Reuters

Чемпіон світу розпочав пошуки нового клубу в чемпіонаті Італії

Нападник столичної «Роми» Пауло Дібала готовий перейти в «Мілан». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт. Тож він вирішив творити власну долю самотужки.

Дібала нібито сам вийшов на «россонері» та запропонував співпрацю. Нападник прагне виступати знову під керівництвом Массіміліано Аллегрі. Вони разом мали спільний успішний період у туринському «Ювентусі».

У цьому сезоні Дібала провів лише 22 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та чотири результативні передачі. Нинішня кампанія – четверта для аргентинця в складі «Роми».

Чим відомий Пауло Дібала

Уродженець провінції Кордоба, вихованець місцевого «Інстітуто». На професіональному рівні дебютував у сезоні 2011/12 та після першого року виступів перебрався до Європи.

Спершу виступав за італійський «Палермо». Звідти влітку 2015-го перебрався в «Ювентус». Провів у Турині сім років і завоював п'ять Скудетто, чотири Кубки та два Суперкубки Італії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2016/17. У складі же «Роми» став фіналістом Ліги Європи 2022/23.

За збірну Аргентини дебютував у 2015 році. Тріумфував із національною командою на ЧС-2022.

Лінія атаки «Мілана»

«Россонері» минулого літа віддали 37 млн за Крістофера Нкунку, а позаминулого витратили майже 50 млн у євровалюті на Сантьяго Гіменеса та Альваро Морату. На трьох ці виконавці забили 19 м'ячів у лавах «Мілана».

Як наслідок, у нинішньому сезоні найрезультативнішими в складі команди Аллегрі залишаються крайні нападники Рафаель Леан і Крістіан Пулішіч. Вони оформили по 10 голів у всіх турнірах.

Тим часом нападник Аркадіуш Мілік знову опинився в лазарет туринського «Ювентуса». Медики діагностували в поляка ушкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Кампанія для форварда достроково завершена.

Нагадаємо, раніше «Рома» вирішила викупити орендованого нападника Доніелла Малена. «Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Опція викупу форварда – орієнтовно 25 млн євро.

Теги: ФК «Мілан» Серія А ФК Рома Пауло Дібала НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Довбик (крайній ліворуч) не входить в плани римлян
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Аркадіум Мілік фактично пропустив два роки
Багатостраждальний нападник гранда чемпіонату Італії зазнав нової травми
Вчора, 17:49
Хвіча Кварацлехія підпсував враження від свого періоду в Неаполі
Президент чемпіона Італії пригадав скандальний продаж зірки команди
Вчора, 13:00
Рафаель Леан перестав бути недторканним для керівництва клубу
«Мілан» визначився з цінником на головну зірку команди – ЗМІ
14 квiтня, 12:53
Джованні Малаго позмагається за крісло очільника італійського футболу
Серія A висунула власного кандидата в президенти Італійської федерації футболу
13 квiтня, 16:58
Лоїс Опенда розчарував тіфозі «б'янконері»
«Ювентус» змушений викупити провального нападника
13 квiтня, 14:45
Доніелл Мален швидко освоївся в чемпіонаті Італії
«Рома» визначилася з майбутнім конкурента Довбика – інсайдер
13 квiтня, 11:30
Лучано Спаллетті продовжить тренувати «Стару синьйору»
Гранд чемпіонату Італії продовжив контракт із тренером
10 квiтня, 16:33
Хонда Кейсуке поставив амбітну ціль
Експівзахисник «Мілана» знайшов клуб заради рекорду Гіннеса
10 квiтня, 12:55

Новини

«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
«Астон Вілла» – «Болонья». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
Фонд Марти Костюк запускає проєкт «Шкільний матч-пойнт» ще у трьох областях України
Збірна Україна з біатлону затвердила склад на наступний сезон
Збірна Україна з біатлону затвердила склад на наступний сезон
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з боксу
ЗСУ на фронті ліквідували призера Чемпіонату світу з боксу
«Сельта» – «Фрайбург». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
«Сельта» – «Фрайбург». Прогноз і анонс на матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи
Зірка «Роми» несподівано запропонував свої послуги конкуренту – ЗМІ
Зірка «Роми» несподівано запропонував свої послуги конкуренту – ЗМІ

Новини

«Металіст 1925» розгромив «Верес» у скандально перенесеному поєдинку Прем'єр-ліги
Вчора, 19:30
«Рома» остаточно визначилася з долею Довбика – ЗМІ
Вчора, 18:17
Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Вчора, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
14 квiтня, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
14 квiтня, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
14 квiтня, 15:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua