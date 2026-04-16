Зірка «Роми» несподівано запропонував свої послуги конкуренту – ЗМІ

Чемпіон світу розпочав пошуки нового клубу в чемпіонаті Італії

Нападник столичної «Роми» Пауло Дібала готовий перейти в «Мілан». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

Аргентинець влітку стане вільним агентом. «Вовки» не пропонуватимуть п'ятиразовому чемпіону Італії новий контракт. Тож він вирішив творити власну долю самотужки.

Дібала нібито сам вийшов на «россонері» та запропонував співпрацю. Нападник прагне виступати знову під керівництвом Массіміліано Аллегрі. Вони разом мали спільний успішний період у туринському «Ювентусі».

У цьому сезоні Дібала провів лише 22 матчі в усіх турнірах. До свого активу він записав три м'ячі та чотири результативні передачі. Нинішня кампанія – четверта для аргентинця в складі «Роми».

Чим відомий Пауло Дібала

Уродженець провінції Кордоба, вихованець місцевого «Інстітуто». На професіональному рівні дебютував у сезоні 2011/12 та після першого року виступів перебрався до Європи.

Спершу виступав за італійський «Палермо». Звідти влітку 2015-го перебрався в «Ювентус». Провів у Турині сім років і завоював п'ять Скудетто, чотири Кубки та два Суперкубки Італії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2016/17. У складі же «Роми» став фіналістом Ліги Європи 2022/23.

За збірну Аргентини дебютував у 2015 році. Тріумфував із національною командою на ЧС-2022.

Лінія атаки «Мілана»

«Россонері» минулого літа віддали 37 млн за Крістофера Нкунку, а позаминулого витратили майже 50 млн у євровалюті на Сантьяго Гіменеса та Альваро Морату. На трьох ці виконавці забили 19 м'ячів у лавах «Мілана».

Як наслідок, у нинішньому сезоні найрезультативнішими в складі команди Аллегрі залишаються крайні нападники Рафаель Леан і Крістіан Пулішіч. Вони оформили по 10 голів у всіх турнірах.

Тим часом нападник Аркадіуш Мілік знову опинився в лазарет туринського «Ювентуса». Медики діагностували в поляка ушкодження двоголового м'яза стегна правої ноги. Кампанія для форварда достроково завершена.

Нагадаємо, раніше «Рома» вирішила викупити орендованого нападника Доніелла Малена. «Вовки» вирішили оформити повноцінний трансфер нідерландця з бірмінгемської «Астон Вілли». Опція викупу форварда – орієнтовно 25 млн євро.