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    Форвард збірної України продовжить кар’єру в Угорщині

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    Таїсія Удоденко - Форвард збірної України продовжить кар’єру в Угорщині
    Таїсія Удоденко
    ФІБА

    Баскетболістка Таїсія Удоденко уклала угоду з угорським клубом «Печ»

    Форвард жіночої національної збірної України з баскетболу Таїсія Удоденко продовжить клубну кар’єру в Угорщині. Вона уклала угоду з клубом «Печ».

    Минулого сезону українка виступала за польський «Вроцлав», де була однією з найкращих. У середньому за матч вона набирала 11,8 очка та 6,8 підбирання.

    Також Удоденко має досвід виступів в Україні, Росії, Італії, Франції, Швейцарії, Ізраїлі та Чехії.

    Нагадаємо, на останньому чемпіонаті Європи жіноча збірна України не змогла пробитися в плей-оф, програвши всі три матчі групового етапу.

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