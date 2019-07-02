Форвард збірної України продовжить кар’єру в Угорщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Таїсія Удоденко ФІБА

Баскетболістка Таїсія Удоденко уклала угоду з угорським клубом «Печ»

Форвард жіночої національної збірної України з баскетболу Таїсія Удоденко продовжить клубну кар’єру в Угорщині. Вона уклала угоду з клубом «Печ».

Минулого сезону українка виступала за польський «Вроцлав», де була однією з найкращих. У середньому за матч вона набирала 11,8 очка та 6,8 підбирання.

Також Удоденко має досвід виступів в Україні, Росії, Італії, Франції, Швейцарії, Ізраїлі та Чехії.

Нагадаємо, на останньому чемпіонаті Європи жіноча збірна України не змогла пробитися в плей-оф, програвши всі три матчі групового етапу.

Читайте також: Кияни отримають суперників по Лізі чемпіонів