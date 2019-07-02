Кияни отримають суперників по Лізі чемпіонів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Трофей Ліги чемпіонів ФІБА ФІБА

ФІБА проведе 4 липня жеребкування нового сезону баскетбольної Ліги чемпіонів

У Швейцарії 4 липня відбудеться жеребкування нового сезону Ліги чемпіонів ФІБА.

Цього року від України в змаганнях стартуватиме віце-чемпіон Київ-Баскет.

У основному етапі Ліги чемпіонів виступатимуть 32 команди. З них 24 автоматично отримають місця в груповому раунді. Ще вісім визначаться після двох кваліфікаційних етапів.

Кияни стартуватимуть у першому кваліфікаційному раунді. Вони будуть сіяними разом з командами Баккен Беарс (Данія), Ботевград (Болгарія), Орадя (Румунія), Гронінген (Нідерланди), Фрібург (Швейцарія), Легія (Польща), Цмоки-Мінськ (Білорусь).

Несіяними, а отже, ймовірними суперниками Київ-Баскета є Фалько (Угорщина), Інтер (Словаччина), Капфенберг (Австрія), Карху (Фінляндія), Керавнос (Кипр), Бенфіка (Португалія), Седертальє (Швеція), Пріштина (Косово).

Матчі відбудуться 17 та 20 вересня. Перші поєдинки на майданчику несіяних команд.

Далі вісім переможців першого кваліфікаційного раунду зіграють у другому на правах несіяних проти команд Антверп (Бельгія), Бургос (Іспанія), Телеком (Німеччина), Вентспілс (Латвія), Літкабеліс (Литва), Морнар (Чорногорія), Торунь (Польща), Ніжній Новгород (Росія).

Матчі відбудуться 26 та 29 вересня.

Безпосередньо в груповому етапі стартуватимуть по 12 сіяних та несіяних команд. Сіяні: АЕК (Греція), Бандірма (Туреччина), Бешикташ (Туреччина), Бамберг (Німеччина), Німбурк (Чехія), Динамо Сассарі (Італія), Остенде (Бельгія), Хапоель (Єрусалим, Ізраїль), Тенерифе (Іспанія), Нептунас (Литва), ПАОК (Греція), Страсбур (Франція).

Несіяні: Анвіл (Польща), Манреса (Іспанія), По-Ортез (Франція), Газіантеп (Туреччина), Бриндізі (Італія), Діжон (Франція), Перістері (Греція), Фехта (Німеччина), Сарагоса (Іспанія), Тюрк Телеком (Туреччина), Холон (Ізраїль), ВЕФ (Латвія).

Регулярний чемпіонат стартує 15 жовтня.

Читайте також: Визначилися всі учасники чемпіонату Європи з баскетболу 3х3