Фото дня: Залужний зустрівся із фехтувальницею Харлан

Головнокомандувач підтримав спортсменку

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужий зустрівся з українською фехтувальницею Ольгою Харлан. Про це спортсменка повідомила у Facebook, а також опублікувала спільне фото.

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«Сказав, що все буде добре», – коротко підписала знімок Харлан.

Нагадаємо, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування (FIE) за відмову потиснути руку росіянці у поєдинку індивідуального турніру Чемпіонату світ.

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Пізніше стало відомо, що FIE скасувала відсторонення Харлан від командної першості, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.