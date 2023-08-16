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Фото дня: Залужний зустрівся із фехтувальницею Харлан

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Фото дня: Залужний зустрівся із фехтувальницею Харлан
фото: Ольга Харлан/Facebook

Головнокомандувач підтримав спортсменку 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужий зустрівся з українською фехтувальницею Ольгою Харлан. Про це спортсменка повідомила у Facebook, а також опублікувала спільне фото.

«Сказав, що все буде добре», – коротко підписала знімок Харлан.

Фото дня: Залужний зустрівся із фехтувальницею Харлан фото 1

Нагадаємо, Ольга Харлан була дискваліфікована Міжнародною федерацією фехтування (FIE) за відмову потиснути руку росіянці у поєдинку індивідуального турніру Чемпіонату світ.

Пізніше стало відомо, що FIE скасувала відсторонення Харлан від командної першості, а Міжнародний олімпійський комітет надав українці путівку на Олімпіаду-2024.

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Теги: Ольга Харлан українці Фехтування Валерій Залужний

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