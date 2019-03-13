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    Фран Соль успішно прооперований та розпочав реабілітацію після травми

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    Фран Соль - Фран Соль успішно прооперований та розпочав реабілітацію після травми
    Фран Соль
    instagram/frank_sol9

    Саме сьогодні нападник святкує свій 27-й день народження

    «Як і планувалося, операція відбулася вчора. З сьогоднішнього дня я починаю відновлення, щоб якомога швидше повернутися на поле. Це не найкращий момент, щоб провести день народження, але що є, то є. Спасибі всім за підтримку. Вперед, «Динамо», в футболі немає нічого неможливого», - написав іспанець в Інстаграмі.

    Соль травмував плече в першому таймі гри 20-го туру Прем'єр-ліги проти «Десни». Очікується, що він пропустить близько двох місяців.

    Нагадаємо, в активі 26-річного іспанця два голи в чотирьох матчах за «Динамо».

     Читайте також: Соль про свою травму: «Найгірші прогнози підтвердилися»
    ФК «Динамо» Фран Соль
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