Фран Соль успішно прооперований та розпочав реабілітацію після травми



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фран Соль instagram/frank_sol9

Саме сьогодні нападник святкує свій 27-й день народження

«Як і планувалося, операція відбулася вчора. З сьогоднішнього дня я починаю відновлення, щоб якомога швидше повернутися на поле. Це не найкращий момент, щоб провести день народження, але що є, то є. Спасибі всім за підтримку. Вперед, «Динамо», в футболі немає нічого неможливого», - написав іспанець в Інстаграмі.



Соль травмував плече в першому таймі гри 20-го туру Прем'єр-ліги проти «Десни». Очікується, що він пропустить близько двох місяців.

Нагадаємо, в активі 26-річного іспанця два голи в чотирьох матчах за «Динамо».