Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1



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Радість Гаслі від перемоги на трасі у Монці Twitter Формула-1

Француз виступає основним пілотом у Формулі-1 з 2018 року

На трасі в Монці відбувся восьмий в сезоні етап Формули-1 - Гран-прі Італії, який став ювілейним, 90-м в історії.

Виграв гонку пілот команди «Альфа Таурі» П'єр Гаслі для якого перемога на етапі Формули-1 стала першою в кар’єрі. Він на 0,415 секунди випередив Карлоса Сайнса з «Макларена», третім став гонщик «Рейсінг Пойнт» Ланс Стролл. Другий пілот «Макларена» Ландо Норріс посів четвертий щабель, а п’ятірку найкращих замкнув Валттері Боттас.

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win



What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09 — Formula 1 (@F1) September 6, 2020

Зазначимо, що чинний чемпіон Льюїс Гемілтон отримав штраф в десять секунд і закінчив вік-енд на сьомій позиції. Обидва пілоти «Феррарі» Феттель і Леклер не зуміли завершити гонку на трасі в Монці.

Після восьми етапі Формули-1 в особистому заліку попереду Гемілтон – 164 очки, далі розмістилися Боттас – 117, Ферстаппен – 110, Стролл – 57 та Норріс – 57.

Додамо, що у Кубку конструкторів поточна ситуація така: першим йде «Мерседес» - 281 очко, другим - «Ред Булл» - 158, а трійку замкнув «Макларен» - 98 (на один пункт випереджає «Рейсінг Пойнт».

Джерело: Формула-1