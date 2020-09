Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1

Француз виступає основним пілотом у Формулі-1 з 2018 року

На трасі в Монці відбувся восьмий в сезоні етап Формули-1 - Гран-прі Італії, який став ювілейним, 90-м в історії.

Виграв гонку пілот команди «Альфа Таурі» П'єр Гаслі для якого перемога на етапі Формули-1 стала першою в кар’єрі. Він на 0,415 секунди випередив Карлоса Сайнса з «Макларена», третім став гонщик «Рейсінг Пойнт» Ланс Стролл. Другий пілот «Макларена» Ландо Норріс посів четвертий щабель, а п’ятірку найкращих замкнув Валттері Боттас.

Two of F1's young stars, charging to the chequered flag in pursuit of that first win



What a grandstand finish these two put on!#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/UZB4F34h09