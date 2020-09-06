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    Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1

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    Радість Гаслі від перемоги на трасі у Монці&nbsp; - Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1
    Радість Гаслі від перемоги на трасі у Монці 
    Twitter Формула-1

    Француз виступає основним пілотом у Формулі-1 з 2018 року

    На трасі в Монці відбувся восьмий в сезоні етап Формули-1 - Гран-прі Італії, який став ювілейним, 90-м в історії.

    Виграв гонку пілот команди «Альфа Таурі» П'єр Гаслі для якого перемога на етапі Формули-1 стала першою в кар’єрі. Він на 0,415 секунди випередив Карлоса Сайнса з «Макларена», третім став гонщик «Рейсінг Пойнт» Ланс Стролл. Другий пілот «Макларена» Ландо Норріс посів четвертий щабель, а п’ятірку найкращих замкнув Валттері Боттас.

    Зазначимо, що чинний чемпіон Льюїс Гемілтон отримав штраф в десять секунд і закінчив вік-енд на сьомій позиції. Обидва пілоти «Феррарі» Феттель і Леклер не зуміли завершити гонку на трасі в Монці.

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    Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1
    Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1
    Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1
    Француз Гаслі вперше в кар’єрі тріумфував на Гран-Прі Формули-1

    Після восьми етапі Формули-1 в особистому заліку попереду Гемілтон – 164 очки, далі розмістилися Боттас – 117, Ферстаппен – 110, Стролл – 57 та Норріс – 57.

    Додамо, що у Кубку конструкторів поточна ситуація така: першим йде «Мерседес» - 281 очко, другим - «Ред Булл» - 158, а трійку замкнув «Макларен» - 98 (на один пункт випереджає «Рейсінг Пойнт».

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    Джерело: Формула-1

    Гран-прі Формула-1 Шарль Леклер Валттері Боттас Ландо Норріс
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