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Зеленський відвідає Францію: названо дату

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідає Францію: названо дату
Зеленський приїде до Франції наступного тижня
фото: Офіс президента

Президент України візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії.

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 6 червня, має вирушити із робочим візитом до Франції. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє France Bleu.

Як зазначається, президент України візьме участь в урочистих заходах з нагоди 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії. Міжнародна церемонія відбудеться в Сен-Лоран-сюр-Мер, на пляжі Омаха.

«У мене буде можливість, коли президент Зеленський приїде до Франції на День Д наступного тижня, прийняти його і в цей час дуже конкретно поговорити, щоб оголосити, що ще ми збираємося зробити для підтримки України», – заявив Макрон.

Очікується, що на міжнародній церемонії в Нормандії 6 червня будуть присутні глави багатьох держав.

Росія отримала запрошення взяти участь у пам'ятних заходах, щоб вшанувати важливість самовідданості та жертв радянських народів під час Другої світової війни. Однак російський диктатор Володимир Путін не був запрошений на захід у зв'язку з наступом російських військ в Україні.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що передача Україні далекобійної зброї, яка здатна вражати військові об'єкти на території РФ, не є ескалацією конфлікту.  Така заява прозвучала на спільному брифінгу лідера Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца. Макрон також виступив на підтримку того, щоб дозволити Україні завдавати ударів по військових об'єктах на території РФ, з яких окупанти атакують українські міста.

Тим часом, міноборони Франції заперечило інформацію про відправку своїх інструкторів до України.

Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон

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