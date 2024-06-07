Зеленський і Макрон підписали угоди про фінансування критичної інфраструктури України

Українська та французька делегації провели переговори про відбудову України

Президенти України та Франції під час зустрічі в Парижі 7 червня підписали угоди про допомогу для відбудови української критичної інфраструктури. Про це сказав Еммануель Макрон на спільній пресконференції з Володимиром Зеленським.

За словами французького президента, делегації Києва та Парижа провели переговори про відбудову України та «вирішили, що будуть створені нові інструменти, щоб супроводжувати» цей процес.

«Підписана угода про фонд 200 млн євро, призначених для тих підприємств, які будуть інвестувати в критичну інфраструктуру України для відбудови. Також ми вирішили, що 60 млн євро з цього фонду будуть присвячені енергетичному сектору та його пріоритетам», – сказав президент Франції.

Крім того, за словами Макрона, Париж розширює мандат Французького агентства розвитку для підтримки проєктів в Україні на місцевому рівні та відправляє 20 технічних експертів до різних ключових міністерств України для надання технічної допомоги.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон вважає, що відправлення французьких інструкторів в Україну – це «ефективний та практичний» крок, оскільки для оборони Київ «мобілізує набагато більше людей». Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру та назвав його «важливим етапом для дострокового миру».