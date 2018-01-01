Фристайлістка Петрова: Віддам всі сили, щоб у наступному етапі виступити якнайкраще

Українка прокоментувала свій дебютний виступ на Олімпійських іграх

У п'ятницю, 9 лютого, першою з наших спортсменів свої змагання на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані розпочала фристайлістка Тетяна Петрова. Саме вона є й першою українкою за роки Незалежності, яка стартувала в такій дисципліні як могул. Загалом на Іграх-2018 в могулі змагаються 30 найкращих за рейтингом спортсменок



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Тетяна Петрова. Фото: прес-служба НОК України

Українка прокоментувала свій дебютний виступ на Олімпійських іграх

У п'ятницю, 9 лютого, першою з наших спортсменів свої змагання на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані розпочала фристайлістка Тетяна Петрова.

Саме вона є й першою українкою за роки Незалежності, яка стартувала в такій дисципліні як могул.

Загалом на Іграх-2018 в могулі змагаються 30 найкращих за рейтингом спортсменок світу.

За підсумками першої кваліфікації, яка відбулася 9 лютого, топ-10 фристайлісток вийшли у фінал, а ще 20 дівчат, серед яких й наша Тетяна Петрова, матимуть шанс поборотися за вихід до фінальної частини змагань у наступному кваліфікаційному раунді.

Одразу після свого дебютного виступу на найпрестижнішому форумі Планети в Пхьончхані українська спортсменка поділилася своїми враженнями з прес-службою Національного олімпійського комітету України:

«Звичайно, засмучена, що не вдалося потрапити одразу до фіналу. Завжди хочеться показувати ще кращий й кращий результат. Ми з тренером зробили велику роботу, пройшли непростий шлях, щоб потрапити на Олімпійські ігри. Для мене велике досягнення, що я тут й для мене велика приємність бути першою українкою в могулі на Олімпійських іграх. Сьогодні дійсно було важко впоратися з хвилюванням й психологічно вистояти», - сказала Тетяна.

«Траса – чудова, але була хмарність й на деяких ділянках небо «зливалося» з землею. Непросто було орієнтуватися, але ми продовжуватимемо плідно працювати. У неділю віддам всі сили, щоб виступити якнайкраще», - запевнила Петрова.

Зазначимо, наступний етап змагань у могулі серед дівчат відбудеться у неділю, 11 лютого. Цього дня спортсменки розіграють й комплекти нагород.