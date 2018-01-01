Фуркад та Макаряйнен лідирують у заліку Кубка світу з біатлону після п'ятого етапу

Українські біатлоністи втрачають позиції у загальному заліку Кубка світу

У німецькому Рупольдингу закінчилася остання гонка п’ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українки непогано виступили в гонці мас-старту, зумівши потрапити у топ-20. Кайса Макаряйнен виходить на перше місце у загальному заліку Кубка світу серед жінок, Анастасія Кузьміна втратила своє лідерство. Чоловіча збірна України пропустила гонку