Фуркад та Макаряйнен лідирують у заліку Кубка світу з біатлону після п'ятого етапу
- Сьогодні, 16:46
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Українські біатлоністи втрачають позиції у загальному заліку Кубка світу
У німецькому Рупольдингу закінчилася остання гонка п’ятого етапу Кубка світу з біатлону.
Українки непогано виступили в гонці мас-старту, зумівши потрапити у топ-20.
Кайса Макаряйнен виходить на перше місце у загальному заліку Кубка світу серед жінок, Анастасія Кузьміна втратила своє лідерство.
Чоловіча збірна України пропустила гонку мас-старту через подальшу підготовку до Олімпійських ігор-2018.
Мартен Фуркад продовжує лідирувати у загальному заліку Кубка світу серед чоловіків після перемоги Йоганнеса Бьо в гонці мас-старту, а сам француз фінішував другим.
Пропонуємо оновлений рейтинг загального заліку у жінок та чоловіків та загальний залік гонок мас-старту.
Загальний залік у жінок:
1. Кайса Макаряйнен – 489
2. Анастасія Кузьміна – 470
3. Доротея Вірер – 399
4. Жустін Бреза – 376
5. Деніз Геррманн – 342
…8. Юлія Джима – 319
…9. Віта Семеренко – 316
…12. Валентина Семеренко – 296
...27. Анастасія Меркушина – 152
...37. Олена Підгрушна – 96
…44. Ірина Варвинець – 68
Залік гонок мас-старту у жінок:
1. Лаура Дальмаєр – 102
2. Кайса Макаряйнен – 87
3. Ірина Кривко – 81
4. Анаїс Шевальє – 70
5. Деніз Геррманн – 69
...10. Юлія Джима – 59
…13. Віта Семеренко – 55
…14. Валентина Семеренко – 54
…24. Анастасія Меркушина – 29
Загальний залік у чоловіків:
1. Мартен Фуркад – 666
2. Йоганнес Тінгнес Бьо – 622
3. Яків Фак – 430
4. Тар’єй Бьо – 349
5. Лукас Гофер – 346
…31. Дмитро Підручний – 123
…38. Артем Прима – 91
…68. Сергій Семенов - 17
…73. Руслан Ткаленко – 10
…83. Володимир Сємаков – 5
Залік гонок мас-старту у чоловіків:
1. Мартен Фуркад – 114
2. Йоганнес Бьо – 114
3. Арнд Пайффер – 74
4. Ерік Лессер – 71
5. Тар’єй Бьо– 70