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    Фуркад та Макаряйнен лідирують у заліку Кубка світу з біатлону після п'ятого етапу

    Українські біатлоністи втрачають позиції у загальному заліку Кубка світу
    У німецькому Рупольдингу закінчилася остання гонка п’ятого етапу Кубка світу з біатлону. Українки непогано виступили в гонці мас-старту, зумівши потрапити у топ-20. Кайса Макаряйнен виходить на перше місце у загальному заліку Кубка світу серед жінок, Анастасія Кузьміна втратила своє лідерство. Чоловіча збірна України пропустила гонку
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    • Сьогодні, 16:46
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    Мартен Фуркад. Фото:&nbsp;Eurosport
    Мартен Фуркад. Фото: Eurosport

    Українські біатлоністи втрачають позиції у загальному заліку Кубка світу

    У німецькому Рупольдингу закінчилася остання гонка п’ятого етапу Кубка світу з біатлону.

    Українки непогано виступили в гонці мас-старту, зумівши потрапити у топ-20.

    Кайса Макаряйнен виходить на перше місце у загальному заліку Кубка світу серед жінок, Анастасія Кузьміна втратила своє лідерство.

    Чоловіча збірна України пропустила гонку мас-старту через подальшу підготовку до Олімпійських ігор-2018.

    Мартен Фуркад продовжує лідирувати у загальному заліку Кубка світу серед чоловіків після перемоги Йоганнеса Бьо в гонці мас-старту, а сам француз фінішував другим.

    Пропонуємо оновлений рейтинг загального заліку у жінок та чоловіків та загальний залік гонок мас-старту.

    Загальний залік у жінок:

    1. Кайса Макаряйнен – 489
    2. Анастасія Кузьміна – 470
    3. Доротея Вірер – 399
    4. Жустін Бреза – 376
    5. Деніз Геррманн – 342
    …8. Юлія Джима – 319
    …9. Віта Семеренко – 316
    …12. Валентина Семеренко – 296
    ...27. Анастасія Меркушина – 152
    ...37. Олена Підгрушна – 96
    …44. Ірина Варвинець – 68

    Залік гонок мас-старту у жінок:

    1. Лаура Дальмаєр – 102
    2. Кайса Макаряйнен – 87
    3. Ірина Кривко – 81
    4. Анаїс Шевальє – 70
    5. Деніз Геррманн – 69
    ...10. Юлія Джима – 59
    …13. Віта Семеренко – 55
    …14. Валентина Семеренко – 54
    …24. Анастасія Меркушина – 29

    Загальний залік у чоловіків:

    1. Мартен Фуркад – 666
    2. Йоганнес Тінгнес Бьо – 622
    3. Яків Фак – 430
    4. Тар’єй Бьо – 349
    5. Лукас Гофер – 346
    …31. Дмитро Підручний – 123
    …38. Артем Прима – 91
    …68. Сергій Семенов - 17
    …73. Руслан Ткаленко – 10
    …83. Володимир Сємаков – 5

    Залік гонок мас-старту у чоловіків:

    1. Мартен Фуркад – 114
    2. Йоганнес Бьо – 114
    3. Арнд Пайффер – 74
    4. Ерік Лессер – 71
    5. Тар’єй Бьо– 70

    Німеччина біатлон Кубок світу Збірна України рейтинг
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