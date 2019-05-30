Футболіст «Челсі» встановив унікальне досягнення
Педро
Yahoo!Sports
Іспанський форвард лондонців виграв п’ять головних футбольних трофеїв
Іспанський форвард «Челсі» Педро Родрігес встановив унікальне досягнення. Він виграв п’ять головних футбольних турнірів – чемпіонати світу та Європи, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, англійську Прем’єр-лігу.
31-річний футболіст – перший гравець, хто забивав у фіналах Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Суперкубка УЄФА.
Напередодні Педро став переможцем Ліги Європи в складі «Челсі», який у фіналі в Баку розгромив «Арсенал». Педро забив другий м’яч «синіх».