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    Футболіст «Челсі» встановив унікальне досягнення

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    Педро - Футболіст «Челсі» встановив унікальне досягнення
    Педро
    Yahoo!Sports

    Іспанський форвард лондонців виграв п’ять головних футбольних трофеїв

    Іспанський форвард «Челсі» Педро Родрігес встановив унікальне досягнення. Він виграв п’ять головних футбольних турнірів – чемпіонати світу та Європи, Лігу чемпіонів, Лігу Європи, англійську Прем’єр-лігу.

    31-річний футболіст – перший гравець, хто забивав у фіналах Ліги чемпіонів, Ліги Європи, Суперкубка УЄФА.

    Напередодні Педро став переможцем Ліги Європи в складі «Челсі», який у фіналі в Баку розгромив «Арсенал». Педро забив другий м’яч «синіх».

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