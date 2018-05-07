Футболіст «Шахтаря» отримав штраф за порушення митного режиму при в'їзді в Україну

Кайоде мав при собі забагато готівки

Орендований «Шахтарем» нігерійський нападник «Манчестер Сіті» Кайоде Оларенваджу Айобамі завіз з собою в Україну забагато готівки у євро та був оштрафований судом на 1700 гривень. Про це йдеться у рішенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20 квітня 2018 року. 8 березня після прибуття в аеропорт



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Кайоде. Фото ФК «Шахтар»

Кайоде мав при собі забагато готівки

Орендований «Шахтарем» нігерійський нападник «Манчестер Сіті» Кайоде Оларенваджу Айобамі завіз з собою в Україну забагато готівки у євро та був оштрафований судом на 1700 гривень.

Про це йдеться у рішенні Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 20 квітня 2018 року.

8 березня після прибуття в аеропорт Бориспіль літаком з Німеччини Кайоде пішов «зеленим коридором» для осіб, що не мають декларувати переміщувані ними через митний кордон України товари та багаж яких не містить нічого забороненого законом (зокрема, не мають перевозити готівки на понад 10 тис. євро).

Проте, відповідаючи на запитання митників щодо наявності у нього готівки, Кайоде зазначив, що має із собою готівку у сумі від 10 до 20 тис. євро. Футболіст прослідував разом з відповідними особами до службового приміщення, де продемонстрував наявність у себе готівки у розмірі 26,5 тис. євро та вказав, що вона належить йому особисто.

За протоколом про порушення митних правил у Кайоде було «затримано» 16,5 тис. євро. В рахунок забезпечення штрафу працівниками митниці також було вилучено 1700 гривень.

Під час розгляду адміністративного матеріалу про порушення митних правил, який надійшов від Київської митниці, суд прийшов до висновку, що єдине порушення, яке вчинив Кайоде, полягає у ненаданні митному органу відповідної декларації.

Обтяжуючих обставин судом не встановлено. При прийнятті рішення суддя враховує наявність у Кайоде документів, які підтверджували походження валюти, її розмір і призначення валюти, ввезення якої він намагався здійснити, призначене для утримання його багатодітної родини, а саме трьох малолітніх дітей та його дружини.

У матеріалах справи відсутні дані, які б свідчили про незаконність походження вказаних коштів, а навпаки – є відомості, які свідчать про легальне походження валюти.

Суд постановив визнати Кайоде винним у порушення Митного кодексу України та накласти на нігерійця адміністративне стягнення у виді штрафу у розмірі ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 1700 грн. Також він має сплатити судовий збір у розмірі 352 грн.

Вилучені у Кайоде митниками 16,5 тис. євро йому повернуть.

Джерело: Футбол 24