Футболіст «Вест Гема» Ярмоленко став почесним громадянином і отримає за це премію

Нападник збірної України навчався в місцевій футбольній школі «Юність»

Футболіст «Вест Гема» і збірної України з футболу Андрій Ярмоленко та тренер багаторазової призерки Олімпіади стрільчині Олени Костевич Ігор Чередінов стали почесними громадянами Чернігівської області. Відповідне рішення погодили депутати на сесії Чернігівської обласної ради.

Людина, якій присвоєно звання «Почесний громадянин Чернігівської області», нагороджується нагрудним знаком та отримує разову грошову винагороду у розмірі 10 мінімальних заробітних плат, тобто 60 тис. грн.

Провідний гравець збірної України з футболу є вихованцем спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву з «Юність» у Чернігові, де він навчався з 1997 до 2006 року.

Ярмоленко за роки своєї кар'єри грав за «Динамо», «Боруссію», «Вест Гем».

Ігор Чередінов і Олена Костевич

Ігор Чередінов – заслужений тренер України з 1999 року. Нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Він – особистий тренер чемпіонки світу, чотириразової призерки Олімпіади («золото» і три «бронзи») Олени Костевич.