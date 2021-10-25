Роналду виступив із заявою після розгрому «Манчестер Юнайтед»

«Ліверпуль» забив манкуніанцям п’ять м’ячів, Салах зробив хет-трик

«Манчестер Юнайтед» був розгромлений «Ліверпулем» у 9-му турі чемпіонату Англії. Команда Юргена Клоппа гостювала на «Олд Траффорд» і забила господарям п’ять голів. Після поразки з заявою виступив нападник манкуніанців Кріштіану Роналду.

«Іноді не виходить здобути той результат, за який ми боремося. Іноді рахунок на табло не той, який нам потрібен. За це відповідальні ми і тільки ми, тому що звинувачувати більше нікого. Наші фанати знову були неймовірні, постійно нас підтримували. Вони заслуговують більшого. Вони заслуговують набагато більше хороших результатів, і ми маємо зробити це для них. Час настав!» – написав Роналду в соцмережах.

«Манчестер Юнайтед» поступився «Ліверпулю» – 0:5. Нападник гостей Мохамед Салах зробив хет-трик.

Сам Роналду зумів відзначитися забитим м'ячем у другому таймі, але гол не був зарахований після консультації арбітра з VAR.