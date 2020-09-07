Колишній футболіст чемпіонату Англії отримав вогнепальні поранення на Ямайці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джонсон відіграв 73 матчі за збірну Ямайки Світлина - trendswide.com

Джонсон отримав поранення після того, як в країні завершилися парламентські вибори

Колишній футболіст Англійської прем'єр-ліги Джермейн Джонсон потрапив кульові поранення на Ямайці.

40-річний колишній спортсмен отримав кульові поранення під час стрілянини на вулицях Кінгстона. Невідомі відкрили вогонь з автомобіля. Джонсон перебував в компанії з кількох людей, які також були поранені. Ексфутболіст був доставлений в лікарню.

Джонсон перебував в районі Кінгстона, де фіксується високий рівень злочинності. Відзначається, що напад відбувся після того, як в країні закінчилося голосування в рамках парламентських виборів.

Зазначимо, що усі постраждалі перебувають у лікарні у важкому, але стабільному стані.

Додамо також, в активі Джонсона 12 матчів за «Болтон Вондерерс». У складі національної команди він провів 73 гри. Також на його рахунку виступу за «Олдхем Атлетік», «Бредфорд Сіті» і «Шеффілд Уенсдей». Останнім часом ямаєць захищав кольори ямайського клубу «Тіволі Гарденс».

Джерело: daily mail