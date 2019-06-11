Футболіст Зінченко визнав, що поцілував журналістку не просто так: «У нас стосунки»



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Напередодні Влада Седан виставила це фото, з підписом «Світом править любов» Instagram Влади Седан

На тому співпраця дівчини з каналом «Футбол» завершилася

Півоборонець «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко зізнався, що має стосунки з журналісткою телеканалу «Футбол» Владою Седан.

Про це почали пліткувати після матчу з Сербією, коли Олександр не втримався, і поцілував дівчину в прямому ефірі. Тепер, у студії після матчу Україна - Люксембург, хавбек розвіяв останні сумніви.

«Протягом двох днів хлопці з різних країн надсилають мені фотографії та відео. Користуючись нагодою, я хотів би сказати, що у мене дійсно стосунки з Владою. Щодо поцілунку в ефірі, я не бачив її два тижні і не втримався. Емерік Ляпорт відразу все скинув у групу «Манчестер Сіті». Деякі хлопці з команди знали вже про це. У збірній це також вже обговорив», - сказав хавбек.

Цікаво, що сама дівчина день тому виклала в Instagram фото з шикарним букетом квітів і підписом: «Світом править любов».

Наприкінці ефіру ведучий Іван Гресько попрощався із Владою Седан і побажав їм, щоб через взаємини зі знаменитим футболістом у неї на голові не виросла корона.

Джерело: UA-Футбол