Футболіста «Баварії» засудили до шести місяців ув'язнення

Ернандес порушив заборону наближатися до дружини ближче 500 метрів

Мюнхенська «Баварія» і збірна Франції найближчим часом, не виключено, не зможуть розраховувати на допомогу півзахисника Лукаса Ернандеса. Гравець засуджений до шестимісячного тюремного ув'язнення за порушення заборони наближатися до своєї нинішньої дружини Амелії де ла Оса Лоренте.

Ще в 2017 році, будучи гравцем «Атлетіко», Лукас побив де ла Оса Лоренте, яка на той момент була його дівчиною. Місцевий суд розглянув відповідну справу про домашнє насильство і виніс вирок – 31 день громадських робіт і заборона на наближення до дівчини ближче 500 метрів.

Пізніше пара зійшлася, і в тому ж 2017 році відбулося їхнє весілля. Проте заборона Лукаса на наближення до Амелії збереглася, а цього літа він провів з нею спільну відпустку. Вищий суд Мадрида порахував це порушенням і виніс вирок – шість місяців в'язниці.

Як повідомляє AS, футболіст подав апеляцію на дане рішення, розгляд якої відбудеться 19 жовтня. Ернандес зобов'язаний особисто бути присутнім на процесі.

Цікаво, що рішення суду грунтується не на спільних фото Лукаса і Амелії, а на тому факті, що з відпустки пара поверталася в одному літаку.